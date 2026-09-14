#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Оқиғалар

Астана-Петропавл тасжолында жол апаты болып, екі адам зардап шекті

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 12:31 Фото: Zakon.kz
Астана-Петропавл автожолының 135-шақырымында екі жеңіл көлік соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына Макинск қаласындағы трассалық медициналық-құтқару пунктінің құтқарушылары жедел жетті. Медициналық қызметкерлер зардап шеккендерге қажетті көмек көрсетіп, екі адамды Бұланды ауданының орталық аудандық ауруханасына жеткізді.

Астана-Петропавл тасжолында жол апатынан екі адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 12:31

Сурет: ҚР ТЖМ

Төтенше жағдайлар департаменті жүргізушілерді жолдағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырды. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласу қажет.

Бұған дейін жол апатына өзі қатыспаған қазақстандықтың миллиондаған теңге төлейтіні хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
100 жылға жуық уақыттан кейін археологтар Рамсес II мүсінінің екінші бөлігін тапты
12:53, Бүгін
Археологтар 100 жылға жуық уақыттан кейін Рамсес II мүсінінің екінші бөлігін тапты
Астана – Ерейментау – Шідерті тасжолында ірі жол апаты болды: бір адам қаза тапты
15:03, 13 желтоқсан 2025
Астана – Ерейментау – Шідерті тасжолында ірі жол апаты болды: бір адам қаза тапты
Жол апаты, жүк көлігі, Астана-Петропавл тас жолы
19:23, 02 сәуір 2024
Астана – Петропавл тас жолында екі жүк көлігі соқтығысып, жүргізушілердің бірі мерт болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Футболисты &quot;Тобыла&quot; радуются победе над &quot;Кайратом&quot;
14:11, Бүгін
Блогер опроверг слухи о призовых для "Тобыла" от "Ордабасы" за победу над "Кайратом"
Степан Санников атакует ворота &quot;Торпедо&quot;
13:50, Бүгін
Российский хоккеист Санников признан лучшим игроком второй недели чемпионата Казахстана
Александр Бублик поднимает руки вверх после победы на US Open
13:33, Бүгін
Александр Бублик поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
Аскар Майдекин
13:21, Бүгін
"Может и вообще без баскетбола буду": игрок сборной Казахстана после вылета с Азиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: