Астана-Петропавл тасжолында жол апаты болып, екі адам зардап шекті
Фото: Zakon.kz
Астана-Петропавл автожолының 135-шақырымында екі жеңіл көлік соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына Макинск қаласындағы трассалық медициналық-құтқару пунктінің құтқарушылары жедел жетті. Медициналық қызметкерлер зардап шеккендерге қажетті көмек көрсетіп, екі адамды Бұланды ауданының орталық аудандық ауруханасына жеткізді.
Төтенше жағдайлар департаменті жүргізушілерді жолдағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырды. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласу қажет.
Бұған дейін жол апатына өзі қатыспаған қазақстандықтың миллиондаған теңге төлейтіні хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript