#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
444.88
513.26
5.28
Қоғам

"Жаңбыр жауып, тұман түседі": Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды

Жаңбыр, ауа райы болжамы, 17 қыркүйек, Қазақстан, дауылды ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 21:27 Сурет: pixabay
17 қыркүйекте Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.

Күндіз Алматы облысының шығысында, таулы аудандарында солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыста төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда 17 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаевта 17 қыркүйекте төтенше өрт қаупі күтіледі.

Атырау облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең облыстың оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің түнде облыстың шығысындағы екпіні 15-18 м/с қамтиды. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда 17 қыркүйекте түнде және таңертең жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Қалада төтенше өрт қаупі сақталады.

Түнде Ақтөбе облысының батысында, орталығында, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі, облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде 17 қыркүйекте күндіз оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-18 м/с.

Түркістан облысының батысында шаңды дауыл соғады, облыстың батысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте 17 қыркүйекте солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістанда солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Күндіз Қызылорда облысының батысында, орталығында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада 17 қыркүйекте күндіз солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Оралда 17 қыркүйекте күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Күндіз оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Түнде Абай облысының солтүстігінде, орталығында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман түседі деп болжанады. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Облыста жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семейде 17 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, түнде облыстың таулы аудандарында жауын-шашын (қар аралас жаңбыр) болады, ал түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыста жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Өскеменде 17 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады.

Түнде және таңертең Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында топырақ беті қатып, сынап бағаны 2 градус суықты көрсетеді, үсік жүреді деп болжанады. Облыста жоғары өрт қаупі, облыстың батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 17 қыркүйекте түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Жамбыл облысының оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда 17 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.

Түнде және күндіз Қостанай облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман түседі деп болжанады. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қостанайда 17 қыркүйекте таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Түнде және таңертең Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 17 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.

Күндіз Ақмола облысының батысында, солтүстігінде оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда 17 қыркүйекте күндіз оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Түнде және күндіз Солтүстік Қазақстан облысының батысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавлда 17 қыркүйекте күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Күндіз оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Түнде және таңертең Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, орталығында тұман түседі деп болжанады. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодарда 17 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болатыны болжанады. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең облыстың батысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 17 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.

Бұған дейін синопиктер еліміздегі ірі үш қала бойынша 2026 жылғы 17-19 қыркүйекке арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Жаңбыр, ауа райы болжамы, 11 қыркүйек, Қазақстан, дауылды ескерту
21:50, 10 қыркүйек 2026
"Жаңбыр, бұршақ, тұман". Еліміздің 16 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Ауа райы болжамы, 25 қыркүйек, Қазгидромет, Қазақстан
20:42, 24 қыркүйек 2024
"Жаңбыр жауып, үсік жүреді". 25 қыркүйекте еліміздің 16 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Жаңбыр, қар, жауын-шашын, 26 тамыз, ауа райы болжамы, дауылды ескерту
22:43, 25 тамыз 2026
"Қар аралас жаңбыр жауып, тұман түседі". Еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Михайлис в составе &quot;Металлурга&quot;
21:31, Бүгін
Две голевые передачи Михайлиса не помогли "Металлургу" в матче КХЛ со "Спартаком"
Фото: НОК РК
21:07, Бүгін
Казахстанские фигуристы примут участие в этапе Гран-при в Грузии
Криштиану Роналду в составе &quot;Аль-Насра&quot;
20:38, Бүгін
Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср" уже в январе
Жибек Куламбаева
20:18, Бүгін
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал парного турнира в Португалии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: