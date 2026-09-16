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Қоғам

Алматыға жазғы ыстық қайта оралады

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 16:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алдағы күндері, яғни 2026 жылғы 17-19 қыркүйек аралығында Алматы мен Шымкентте күн біртіндеп жылынады. Ал Астанада, керісінше, ауа температурасы +21°С-қа дейін төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы күндердің ауа райы болжамын "Қазгидромет" РМК синоптиктері жариялады. Үш күн ішінде елордада бір рет қана жаңбыр жауады деп болжанып отыр.

Астана

17 қыркүйек: көшпелі бұлтты. Күндіз желдің жылдамдығы секундына 14 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +6...+8°С, күндіз +23...+25°С болады.

18 қыркүйек: көшпелі бұлтты. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +23...+25°С болады.

19 қыркүйек: көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр. Ауа температурасы түнде +11...+13°С, күндіз +19...+21°С болады.

Алматы

17 қыркүйек: көшпелі бұлтты. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +25...+27°С болады.

18 қыркүйек: көшпелі бұлтты. Әлсіз жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +27...+29°С болады.

19 қыркүйек: көшпелі бұлтты. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +29...+31°С болады.

Шымкент

17 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні секундына 9-14 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +14...+16°С, күндіз +28...+30°С болады.

18-19 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +30...+32°С болады.

Бүгін, 16 қыркүйекте Қазақстан аумағында ауа райы қандай болатыны туралы толық болжамды мына сілтемеден оқуға болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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