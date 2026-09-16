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Қоғам

Қазақстандағы 2,6 мыңға жуық ауыл мектебіне жасанды интеллект енгізіледі

2028 жылғы шілдеге дейін Қазақстандағы 2,6 мыңға жуық шағын жинақты ауыл мектебі жасанды интеллектіні енгізу жобасымен қамтылады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 16:26 Сурет: primeminister.kz
2028 жылғы шілдеге дейін Қазақстандағы 2,6 мыңға жуық шағын жинақты ауыл мектебі жасанды интеллектіні енгізу жобасымен қамтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Пилоттық жоба биыл 1 қыркүйекте іске қосылды. Ол Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың білім алушылардың жасанды интеллект саласындағы құзыреттерін мектеп қабырғасынан бастап дамыту жөніндегі тапсырмасы аясында жүзеге асырылып жатыр.

Қазіргі уақытта жоба Павлодар және Қызылорда облыстарындағы алғашқы 10 мектепті қамтиды. Оның аясында төртінші сыныпта оқитын 50-ден астам балаға математика, цифрлық сауаттылық, қазақ және орыс тілдері пәндері бойынша сабақ ұйымдастырылған.

Бұл бастама 2026-2029 жылдарға арналған орта білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні енгізу жөніндегі кешенді жоспардың бір бөлігі саналады.

Жуырда Қытайдың Үрімші қаласында қазақстандық Q.AI компаниясы мен халықаралық 01.AI компаниясы жобаны кезең-кезеңімен кеңейту туралы келісімге қол қойды. 01.AI компаниясының негізін жасанды интеллект саласындағы халықаралық сарапшы, Қазақстан Президенті жанындағы Жасанды интеллект жөніндегі кеңестің мүшесі Ли Кай-Фу қалаған.

Жоба мынадай кезеңдермен кеңейтіледі:

  • 2027 жылғы қаңтарда қатысушы мектептер саны кемінде 50-ге жеткізіледі;
  • 2027 жылғы сәуірде олардың саны 440-қа дейін көбейеді;
  • 2028 жылғы шілдеге қарай еліміздегі 2,6 мыңға жуық шағын жинақты мектеп толық қамтылады.

Оқу үдерісі қашықтан оқыту технологиялары қолданылатын гибридті модель негізінде ұйымдастырылған. Педагогтер "Өрлеу" ұлттық біліктілікті арттыру орталығының арнайы жабдықталған студиясынан онлайн сабақ береді.

Бұл уақытта ауыл мектептеріндегі мұғалімдер балаларға материалды меңгеруге көмектеседі. Ал оқушылардың белсенділігі мен сабаққа қатысуы интерактивті кликерлер және цифрлық құралдар арқылы бақыланады.

Сонымен қатар педагогтерді, мектеп басшыларын және аудандық білім бөлімдерінің мамандарын даярлау жалғасады.

Жасанды интеллект платформасының технологиялық базасы "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ инфрақұрылымында орналастырылған. Ол отандық суперкомпьютерлік кластердің есептеу қуатын пайдаланады.

Q.AI компаниясының бас директоры Дмитрий Мунның айтуынша, жоба қала мен ауыл оқушыларының білім сапасы арасындағы алшақтықты азайтуға бағытталған.

"Қазақстанда ауылдық жерлерде шамамен 2,6 мың шағын жинақты мектеп бар. Оларда әр сыныпта 5-6 оқушыдан білім алады. Әр пән бойынша білікті педагогтерді тартуға барлық жерде мүмкіндік бола бермейді. Біздің жоба – осы міндетті шешуге бағытталған практикалық қадамдардың бірі. Астананың білікті мұғалімдері ауыл мектептеріне онлайн форматта тікелей сабақ өткізеді", – деді ол.

Оның айтуынша, сыныптағы мұғалім балалармен бірге болады, ал жасанды интеллект оқушылардың жауаптарын талдап, біліміндегі олқылықтар мен әлсіз тұстарды анықтауға және кімге қосымша көмек қажет екенін белгілеуге көмектеседі.

"Біз дербестендірілген білім беру моделіне көшіп жатырмыз. Бұл ретте жасанды интеллект мұғалімді алмастырмайды, керісінше оның мүмкіндігін арттырып, жұмысын тиімді етеді", – деді Дмитрий Мун.

Қашықтан оқыту мен жасанды интеллектіні ұштастыру ауыл оқушыларының заманауи білім беру ресурстарына қолжетімділігін кеңейтіп, тұрғылықты жеріне қарамастан сапалы білім алуға тең мүмкіндік беруге тиіс. Сондай-ақ жоба мұғалімдер мен оқушылардың цифрлық құзыреттерін дамытуға ықпал етеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Мемлекет басшысының айтуынша, жасанды интеллект пен цифрлық технологиялар саласындағы ынтымақтастықты нығайтудың әлеуеті зор Қазақстан бұл бағыттың табысты дамуына барынша күш салады. – Елімізде салалық министрлік құрылды, Alem.ai халықаралық орталығы ашылды, екі суперкомпьютер іске қосылды. Цифрландыру және жасанды интеллект жылын жариялау осы саланың дамуына тың серпін берді. Бірқатар маңдайалды бастамаларды іске асырып жатырмыз. Олардың қатарында қуаты 1 гигаватт болатын «Деректерді өңдеу орталықтарының алқабын» құру жобасы да бар. Кадрлық және ғылыми әлеуетіміз де нығайып келеді. Еліміздегі алғашқы арнаулы университет – Qazaq AI Research University маман даярлауға кірісті. Технологиялық серіктестігімізді жаңа әрі сапалы деңгейге шығару үшін Астанадағы Alem.ai базасында «Орталық Азия – Корея» озық технологиялар орталығын құруды ұсынамыз, – деді Президент. Ауыл шаруашылығы саласы да назардан тыс қалған жоқ. Мемлекет басшысы былтыр Қазақстан рекордтық көлемде, яғни 27 миллион тоннадай астық жинағанын мәлімдеді. – Агроөнеркәсіп өнімдеріміз әлемнің 70-тен астам еліне жеткізіледі. Экспорт көлемі 7 миллиард долларға жетті. Қазақстан жер ресурстарына бай. Ал Корея ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыру және оған жоғары технологияларды енгізу ісінде көш бастап тұр. Бәсекеге қабілетті артықшылықтарымызды біріктіріп, тамақ өнеркәсібінде бірлескен кластер құруды ұсынамын. Аталған кластердің қызметі өндіріске, терең өңдеуге және өнімді сыртқы нарыққа экспорттауға бағытталады. Қазақстан корей компанияларына үлкен нарық ұсынып қана қоймай, өндіріс орындарын ашуға, технологияларды енгізуге және Еуразия нарығына шығуға мол мүмкіндік береді. Бұл корей бизнесінің көкжиегін кеңейте түседі. Сонымен қатар тұтас Орталық Азияға нақты мультипликативті әсерін тигізеді, – деді Мемлекет басшысы.
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