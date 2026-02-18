Қыс қайта оралады: Қазақстанның оңтүстігінде ауа температурасы төмендейді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазгидромет синоптиктері 2026 жылғы 19–21 ақпанға арналған ауа райы болжамын жариялады. Мамандардың айтуынша, алдағы күндері еліміздің оңтүстік өңірлерінде ауа температурасы күрт төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған мәліметке сәйкес, биылғы қыс оңтүстік аймақтарды әдеттен тыс жылы ауа райымен қуантқан еді.
Алайда жақын күндері қыс өз мінезін қайта танытпақ. Елдің оңтүстігі арқылы суық ауа массалары жылжып, жауын-шашын әкеледі.
"Алдымен жаңбыр жауып, кейін қарға ұласуы мүмкін. Кей жерлерде мол жауын-шашын күтіледі", – деп хабарлады Қазгидрометтің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, метеорологтар желдің күшеюі мен көктайғақ құбылыстары болатынын ескертеді. Ауа температурасы айтарлықтай төмендеп, күндіз де, түнде де сынап бағаны +2…+7°С-қа дейін түседі.
