Қоғам

Қыс қайта оралады: Қазақстанның оңтүстігінде ауа температурасы төмендейді

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, высокогорный спортивный комплекс, каток, высокогорный каток Медео, высокогорный каток Медеу, Алматы, Алматы зимой, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 14:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазгидромет синоптиктері 2026 жылғы 19–21 ақпанға арналған ауа райы болжамын жариялады. Мамандардың айтуынша, алдағы күндері еліміздің оңтүстік өңірлерінде ауа температурасы күрт төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған мәліметке сәйкес, биылғы қыс оңтүстік аймақтарды әдеттен тыс жылы ауа райымен қуантқан еді.

Алайда жақын күндері қыс өз мінезін қайта танытпақ. Елдің оңтүстігі арқылы суық ауа массалары жылжып, жауын-шашын әкеледі.

"Алдымен жаңбыр жауып, кейін қарға ұласуы мүмкін. Кей жерлерде мол жауын-шашын күтіледі", – деп хабарлады Қазгидрометтің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, метеорологтар желдің күшеюі мен көктайғақ құбылыстары болатынын ескертеді. Ауа температурасы айтарлықтай төмендеп, күндіз де, түнде де сынап бағаны +2…+7°С-қа дейін түседі.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
