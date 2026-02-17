#Референдум-2026
Оқиғалар

Солтүстікте қыс қайта оралады, оңтүстікте көктемгі күн райы сақталады

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 14:28 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 18–20 ақпан аралығында еліміздің үш ірі қаласына арналған ауа райы болжамын ұсынды. Болжамға сәйкес, Астанада қар жауып, ауа температурасы -23°С-қа дейін төмендейді.

Ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауып, күн жылып, ауа температурасы +24°С-қа дейін көтеріледі.

Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы

18 ақпан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты. Түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз де жауын-шашын күтіледі. Көктайғақ болады, күндіз жаяу бұрқасын соғады. Жел оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз 0…+2°С.

19 ақпан:

Құбылмалы бұлтты. Кей уақыттарда қар жауып, жаяу бұрқасын соғады, көктайғақ болады. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге дейін. Ауа температурасы түнде де, күндіз де -11…-13°С.

20 ақпан:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан секундына 9–14 метр, күндіз екпіні 15–20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -21…-23°С, күндіз -12…-14°С.

Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы

18 ақпан:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде әлсіз тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, кейін оңтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +14…+16°С.

19 ақпан:

Құбылмалы бұлтты, кешке жаңбыр жауады. Жел солтүстік-батыстан секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +15…+17°С.

20 ақпан:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде тұман түседі. Жел солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +12…+14°С.

Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы

18 ақпан:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан секундына 5–10 метр. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +18…+20°С.

19 ақпан:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +22…+24°С.

20 ақпан:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +21…+23°С.

Бұған дейін Қазақстанда ауа райы күрт құбылатыны хабарланған еді: солтүстікте ауа температурасы -23°С-қа дейін төмендесе, оңтүстікте +20°С-қа дейін жылынады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
