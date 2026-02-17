Солтүстікте қыс қайта оралады, оңтүстікте көктемгі күн райы сақталады
Ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауып, күн жылып, ауа температурасы +24°С-қа дейін көтеріледі.
Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы
18 ақпан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты. Түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз де жауын-шашын күтіледі. Көктайғақ болады, күндіз жаяу бұрқасын соғады. Жел оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз 0…+2°С.
19 ақпан:
Құбылмалы бұлтты. Кей уақыттарда қар жауып, жаяу бұрқасын соғады, көктайғақ болады. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге дейін. Ауа температурасы түнде де, күндіз де -11…-13°С.
20 ақпан:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан секундына 9–14 метр, күндіз екпіні 15–20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -21…-23°С, күндіз -12…-14°С.
Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы
18 ақпан:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде әлсіз тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, кейін оңтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +14…+16°С.
19 ақпан:
Құбылмалы бұлтты, кешке жаңбыр жауады. Жел солтүстік-батыстан секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +15…+17°С.
20 ақпан:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде тұман түседі. Жел солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +12…+14°С.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы
18 ақпан:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан секундына 5–10 метр. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +18…+20°С.
19 ақпан:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +22…+24°С.
20 ақпан:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +21…+23°С.
Бұған дейін Қазақстанда ауа райы күрт құбылатыны хабарланған еді: солтүстікте ауа температурасы -23°С-қа дейін төмендесе, оңтүстікте +20°С-қа дейін жылынады.