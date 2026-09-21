Қазақстанда 300 млн теңге жеңілдетілген несие ұрланды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) баспасөз қызметінің мәліметінше, 2025 жылғы мамырда "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ филиалы мен "Рашан" ЖШС арасында айналым қаражатын толықтыру үшін қарыз беру туралы келісім жасалған. Келісім бойынша міндеттемелердің орындалуына "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ кепілдік берген.
"Келісім талаптарына сәйкес, "Рашан" ЖШС шотына 300 млн теңге көлемінде қарыз қаражаты аударылған. Кейін бұл ақша егіс науқанына жұмсалатын шығындарды өтеу түрінде екі серіктестік арасында бөлінген. Атап айтқанда, шамамен 148 млн теңге тұқым сатып алуға, тағы 152 млн теңге ауыл шаруашылығы техникасын жалға алуға, соның ішінде жанар-жағармай мен еңбекақы шығындарына аударылған", – деп хабарлады ҚМА 2026 жылғы 21 қыркүйекте.
Алайда іс жүзінде тұқым сатып алынбаған, техника жалға алынбаған және көрсетілген жер телімдеріне ауыл шаруашылығы дақылдары егілмегені анықталды.
"Рашан" ЖШС директоры күдікті деп танылды. Сот санкциясымен оның активтеріне тыйым салынды.
Тергеу жалғасып жатыр.
Бұған дейін Түркістан облысында ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алуға және селекциялық жұмыстар жүргізуге бөлінген 103 млн теңге бюджет қаражатының жымқырылғаны хабарланған еді.