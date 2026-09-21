#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
446.56
512.34
5.3
Оқиғалар

Алматы маңында жүріп келе жатқан жүк көлігі өртеніп кетті

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 16:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматы облысының Елтай ауылында кузовындағы жүгі жанып жатқан жүк көлігінің жолмен қозғалып бара жатқан сәті видеоға түсіп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кадрларда жүк көлігінің көтерілген кузовы өртеніп, ішіндегі жанып жатқан жүктің жолға төгіліп жатқанын көруге болады. Оқиға орнына өрт сөндірушілер келіп, жалынды сөндірді.

Кейін оның жанып жатқан шөп екені анықталды.

"Қарасай ауданының Елтай ауылында Сорбұлақ трактісі бойында престелген шөп өртенді. Төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелері келген кезде 260 бума шөптің отқа оранғаны анықталды. Өрт сөндірушілер дереу сөндіру жұмыстарына кірісті. Қабылданған шаралардың нәтижесінде өрттің әрі қарай таралуына жол берілмеді. Өрт толығымен сөндірілді", — деп хабарлады Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 21 қыркүйекте.

Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысының өрт сөндірушілері жүк көлігінің тіркемесін сөндірді
17:00, 14 шілде 2024
Қарағанды облысында жүк көлігі өртеніп кетті
Алматыда жүк көлігі өртенді
15:57, 30 тамыз 2026
Алматыда жүк көлігі өртенді
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
19:01, 29 мамыр 2026
Алматы маңында КАМАЗ автобусқа қатты жылдамдықпен соғылды: видео
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Григорий Пономарёв
19:02, Бүгін
Названа причина смерти 31-летнего экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарёва
Кирилл Герасименко на Азиаде-2026
18:38, Бүгін
Расписание выступлений Казахстана на Азиаде-2026 на 22 сентября
Главная надежда Казахстана на Азиаде
18:17, Бүгін
Тяжелая атлетика на Азиаде в Японии: когда на помост выйдут казахстанские штангисты
Асель Канай
18:10, Бүгін
Казахстанская каратистка Канай прокомментировала поражение в финале Азиады-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: