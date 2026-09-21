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Оқиғалар

Жетісу облысында үй жағдайында есірткі өсірген екі адам ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 16:50 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
"Қарасора – 2026" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Жетісу облысы Ақсу ауданының полиция қызметкерлері ҰҚК аудандық бөлімшесімен бірлесіп, жеке тұрғын үйде есірткі құрамды өсімдіктерді заңсыз өсіру және сақтау фактісінің жолын кесті.

Жедел-тергеу іс-шаралары барысында Жансүгіров ауылындағы үйлердің біріне тінту жүргізілді.

Нәтижесінде есірткі құрамды өсімдіктерді өсіруге арнайы жабдықталған бірнеше бөлме анықталды.

Бөлмелерде өсімдіктер отырғызылған құмыралар, сондай-ақ жасанды жарықтандыру жүйесі орнатылған шағын жылыжай анықталды.

Тінту барысында жалпы салмағы 5 келіден асатын 28 түп каннабис, 720 грамм жаңадан жиналған және 762 грамм кептірілген марихуана тәркіленді. Тергеу барысында Ақсу ауданының 60 және 64 жастағы екі тұрғыны анықталды.

Қазіргі уақытта екеуі де қамауда отыр. Аталған дерек бойынша өсіруге тыйым салынған, құрамында есірткі заттары бар өсімдіктерді заңсыз өсіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Полиция есірткі заттарын заңсыз өсіру және сақтау қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салады.

Сондай-ақ азаматтарды есірткінің заңсыз айналымына қатысты белгілі болған фактілер туралы 102 нөміріне хабарлауға шақырады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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