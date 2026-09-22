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Оқиғалар

Теміртауда газ жарқылынан зардап шеккен ер адам қайтыс болды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 09:03 Фото: primeminister.kz
Теміртаудағы жеке үйде газ-ауа қоспасының жарқылы салдарынан зардап шеккен ер адам ауруханада көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ekaraganda.kz мәліметінше, 2026 жылғы 18 қыркүйек күні таңертең Пушкин көшесінде жарылыс болған. Жеке тұрғын үйде табиғи газ бен ауа қоспасы тұтанған, алайда өрт шықпаған. Жарылыс салдарынан үйдің терезелері мен қабырғалары зақымданды.

1959 жылы туған үй иесі ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді. Ол бірнеше күн жансақтау бөлімінде жатты. Дәрігерлер науқастың жағдайын аса ауыр деп бағалады. Оның денесінің 85%-ын күйік шалған.

Алайда көрсетілген медициналық көмекке қарамастан, ер адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болмады.

Бұған дейін Семейде өрт сөндірушілер жеке тұрғын үйге жапсарлас салынған дүкендегі ықтимал жарылыстың алдын алды. Өрт тұрғын үй мен маңайдағы құрылыстарға қауіп төндірген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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