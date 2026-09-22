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Қауіпсіздік белдігі, телефон және қарсы жолақ: ІІМ дрондары жол ережесін бұзғандарды анықтап жатыр

Қазақстанда дрондар полиция қызметкерлеріне жолдағы жағдайды бақылауға, құқық бұзушылықтарды анықтауға және әуеден жедел ақпарат алуға көмектесіп жатыр. ҚР ІІМ баспасөз қызметі дрондардың көмегімен анықталған жол ережесін бұзу деректері туралы мәлімет ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 10:29 Сурет: ҚР ІІМ
Қазақстанда дрондар полиция қызметкерлеріне жолдағы жағдайды бақылауға, құқық бұзушылықтарды анықтауға және әуеден жедел ақпарат алуға көмектесіп жатыр. ҚР ІІМ баспасөз қызметі дрондардың көмегімен анықталған жол ережесін бұзу деректері туралы мәлімет ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Заманауи ұшқышсыз ұшу аппараттары камералармен жабдықталған. Олар автоматты түрде ұшып, бейнені нақты уақыт режимінде бере алады.

Жаңа технологиялар іс жүзінде өз тиімділігін көрсетіп отыр. Мәселен, 2026 жылдың сегіз айында дрондардың көмегімен жол қозғалысы ережесін бұзудың 20 мыңнан астам дерегі анықталған.

Олардың қатарында:

  • қауіпсіздік белдігін пайдалану талаптарын бұзудың 3198 дерегі;
  • көлік жүргізу кезінде ұялы телефон пайдаланудың 2055 дерегі;
  • қарсы бағыттағы жолаққа шығудың 1678 дерегі;
  • сыртқы жарық құралдарын пайдалану ережесін бұзудың 1481 дерегі;
  • маневр жасау ережесін бұзудың 1207 дерегі;
  • басып озу ережесін бұзудың 771 дерегі;
  • мемлекеттік тіркеу нөмірі жоқ көлікті басқарудың 87 дерегі бар.
"Тағы 9 мыңнан астамы жол қозғалысы ережесін бұзудың өзге түрлеріне тиесілі", – деп хабарлады ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

Бұған дейін, 2026 жылғы 9 қыркүйекте ІІМ ұшқышсыз ұшу аппараттары, авиация және ғарыштық мониторинг көмегімен Шу алқабында жүргізілген ауқымды операция туралы хабарлаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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