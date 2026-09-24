Қарағандылық зейнеткер өсек таратқаны үшін сотқа тартылды
Фото: Zakon.kz
Қарағанды тұрғындарының арасындағы тұрмыстық жанжал сот дауына ұласты. Зейнеткер өзінен кіші көршісі туралы өсек таратқаны үшін заң алдында жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 23 қыркүйекте облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше, 34 жастағы қарағандылық әйел көршісінің өзі туралы жүйелі түрде жалған ақпарат таратып, абыройы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін өсек айтқанына шағымданған.
Учаскелік полиция инспекторы арызды тексеріп, үй тұрғындарынан жауап алған.
"Сауалнама барысында бірнеше көрші арызданушы туралы әртүрлі өсек-аяң тарағанын айтты. Олардың сөзінше, бұл ақпаратты 66 жастағы көршісі таратқан", – деп хабарлады ведомстводағылар.
Зейнеткерді полиция бөліміне жеткізген кезде күдік расталды. Учаскелік инспектордың кабинетінде әйел көршісі туралы шынымен өсек таратқанын мойындаған.
Қарағандылық әйелге қатысты әкімшілік материал толтырылып, кейін іс сотқа жолданды.
Сот 66 жастағы әйелді басқа адамның ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін жалған ақпарат таратқаны үшін кінәлі деп танып, жауапкершілікке тартты.
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