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Оқиғалар

Алматы облысында ер адам сталкинг үшін сотталды

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 13:33 Фото: pexels
Алматы облысының тұрғыны әйелді аңдығаны үшін сот алдында жауап берді. Іс айыптау үкімімен аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс материалдарына сәйкес, ер адам 2025 жылдың күзінен бастап жәбірленушіге бірнеше рет қоңырау шалып, WhatsApp арқылы хабарламалар жіберіп, онымен байланыс орнатуға тырысқан.

Әйел онымен араласудан үзілді-кесілді бас тартқанына қарамастан, ер адамның байланысқа шығуға деген табанды әрекеттері тоқтамаған.

"Нәтижесінде жәбірленуші өзін қауіпсіз сезінуден қалып, үйреншікті өмір салтын өзгертуге мәжбүр болды", – деді Алматы облыстық сотының баспасөз қызметі.

Жүйелі түрде аңдудан шаршаған әйел құқық қорғау органдарына жүгінген.

Істі Алматы облысының Еңбекшіқазақ аудандық соты ҚР Қылмыстық кодексінің 115-1-бабы ("Сталкинг") бойынша қарады.

Сот жаза тағайындау кезінде сотталушының кінәсін толық мойындап, өкінгенін, сондай-ақ жауапкершілікті ауырлататын мән-жайлардың болмағанын ескерді.

Нәтижесінде сот ер адамды қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін кінәлі деп танып, 60 сағат қоғамдық жұмысқа тарту жазасын тағайындады. Сонымен қатар сотталған адамнан жәбірленушілерге өтемақы беру қорына 5 АЕК мөлшерінде мәжбүрлі төлем өндірілді.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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