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Оқиғалар

Алматыдағы Студенттер сарайының бір бөлігі құлады: не болды, ғимарат қазір қандай күйде

2026 жылғы 24 қыркүйекке қараған түні Алматыдағы Ө. А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайының шатыры құлады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі оқиғаның себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 13:57 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 24 қыркүйекке қараған түні Алматыдағы Ө. А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайының шатыры құлады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі оқиғаның себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратта былай делінген:

"2026 жылғы 23 қыркүйекте түнгі уақытта Ө. А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайы ғимаратының шатырын бөлшектеу бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізілді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және оқу процесіне кедергі келтірмеу үшін барлық жұмыс түнгі уақытта атқарылды. Мердігерлер қауіпсіздік шараларын толық сақтады. Зардап шеккендер жоқ".

2026 жылғы 24 қыркүйекке қараған түні Алматыдағы Ө. А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайының шатыры құлады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі оқиғаның себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 13:57

Сурет: Zakon.kz

Бұған дейін университет Студенттер сарайының құрылыс нормалары мен қағидаларының талаптарын өрескел бұза отырып пайдалануға берілгенін мәлімдеген еді.

2026 жылғы 24 қыркүйекке қараған түні Алматыдағы Ө. А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайының шатыры құлады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі оқиғаның себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 13:57

Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин

2023 жылы аккредиттелген ұйым ғимараттың техникалық жай-күйіне сараптамалық тексеру жүргізді. Оның нәтижесінде ғимараттың көтергіш конструкцияларынан елеулі ақаулар мен зақымдар анықталды.

2026 жылғы 24 қыркүйекке қараған түні Алматыдағы Ө. А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайының шатыры құлады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі оқиғаның себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 13:57

Сурет: Zakon.kz

Университет сайтындағы мәліметке сәйкес, Ө. А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ кешенінің құрамына кіреді және мәдени-көріністік нысандар арасында Республика сарайынан кейін екінші орында тұр.

2026 жылғы 24 қыркүйекке қараған түні Алматыдағы Ө. А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайының шатыры құлады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі оқиғаның себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 13:57

Сурет: Zakon.kz

2026 жылғы 24 қыркүйекке қараған түні Студенттер сарайының шатыры құлаған сәт түсірілген кадрлар әлеуметтік желілерде тарады. Алаңдаған тұрғындар ҚазҰУ маңынан қатты гүрсіл естіліп, шаң көтерілгенін хабарлады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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