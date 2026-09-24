#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Оқиғалар

Каспий теңізінде жер сілкінді

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 16:28 Фото: primeminister.kz
Бүгін, 2026 жылғы 24 қыркүйекте Каспий теңізінде жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әзербайжанның Республикалық сейсмологиялық қызмет орталығының мәліметінше, жер сілкінісінің магнитудасы 3,1 болды. Жерасты дүмпуінің ошағы шамамен 15 шақырым тереңдікте орналасқан.

Сондай-ақ бүгін Маңғыстау облысында Қарулы күштердің Әскери-теңіз күштері өткізген оқу-жаттығу кезінде, Каспий теңізінің жағалауында оқу-жауынгерлік тапсырманы орындап жатқан 19 әскери қызметшіні ауа райының күрт нашарлап, желдің күшеюіне байланысты теңізге ағызып әкеткені хабарланды. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, тоғыз әскери қызметші қаза тапқан, үшеуі құтқарылған. Құтқарылғандардың бірі ауруханаға жатқызылды. Қалғандарын іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Бас прокуратура Ақтау гарнизонындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеліп жатқанын мәлімдеді. Жедел-тергеу тобы құрылды.

Кейін Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза табу себептерін анықтау үшін Үкіметтік комиссия құрылғаны белгілі болды. Оны Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқарады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау
09:07, 18 маусым 2026
Сейсмологтар Каспий теңізінде тағы бір жер сілкінісі тіркелгенін хабарлады
Каспий теңізінде жер сілкінісі тіркелді
10:05, 28 сәуір 2025
Каспий теңізінде жер сілкінісі тіркелді
Актау, Каспийское море, Каспий
09:31, 30 желтоқсан 2024
Каспий теңізінде жер сілкінісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
16:58, Бүгін
Усман Нурмагомедов назвал причину поражения чемпиона Олимпиады Стивсона
Бахтиёр Зайнутдинов посетил Китай во время восстановления после травмы
16:44, Бүгін
Бахтиёр Зайнутдинов посетил Китай во время восстановления после травмы
Джастин Гейджи
16:06, Бүгін
Вместо Царукяна: чемпион UFC Гейджи рассматривает поединок с Макгрегором
Кирилл Проходов на награждении на Азиаде
15:43, Бүгін
"Я особо не расстраиваюсь": Кирилл Проходов – о поражении в финале Азиады в Японии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: