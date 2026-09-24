Каспий теңізінде жер сілкінді
Әзербайжанның Республикалық сейсмологиялық қызмет орталығының мәліметінше, жер сілкінісінің магнитудасы 3,1 болды. Жерасты дүмпуінің ошағы шамамен 15 шақырым тереңдікте орналасқан.
Сондай-ақ бүгін Маңғыстау облысында Қарулы күштердің Әскери-теңіз күштері өткізген оқу-жаттығу кезінде, Каспий теңізінің жағалауында оқу-жауынгерлік тапсырманы орындап жатқан 19 әскери қызметшіні ауа райының күрт нашарлап, желдің күшеюіне байланысты теңізге ағызып әкеткені хабарланды. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, тоғыз әскери қызметші қаза тапқан, үшеуі құтқарылған. Құтқарылғандардың бірі ауруханаға жатқызылды. Қалғандарын іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Бас прокуратура Ақтау гарнизонындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеліп жатқанын мәлімдеді. Жедел-тергеу тобы құрылды.
Кейін Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза табу себептерін анықтау үшін Үкіметтік комиссия құрылғаны белгілі болды. Оны Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқарады.