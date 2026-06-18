Сейсмологтар Каспий теңізінде тағы бір жер сілкінісі тіркелгенін хабарлады
Фото: primeminister.kz
Каспий теңізінде магнитудасы 3,5 болатын кезекті жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әзербайжан Ұлттық ғылым академиясының Республикалық сейсмологиялық қызмет орталығының мәліметінше, жер асты дүмпулері 17 маусым күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12:53-те тіркелген. Бұл туралы Lada.kz басылымы жазды.
Жер сілкінісінің магнитудасы 3,5 балды құрады. Жерасты дүмпуінің ошағы 18 шақырым тереңдікте орналасқан.
"Гипоорталықтың координаттары: солтүстік ендіктің 38°35′24″ және шығыс бойлығының 49°33′0″", – делінген хабарламада.
Жер сілкінісінің эпицентрі Ақтау қаласынан шамамен 577 шақырым қашықтықта орналасқан.
Бұл – 2026 жылдың басынан бері Каспий теңізі акваториясында тіркелген 34-жер сілкінісі. Аталған өңірдегі бұған дейінгі жер асты дүмпулерін қазақстандық сейсмологтар 2026 жылғы 10 маусымда тіркеген болатын.
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