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Оқиғалар

Маңғыстаудағы қайғылы оқиғадан кейін Қорғаныс министрлігінің жоғары лауазымды тұлғалары ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 13:30 Фото: freepik
Қызметке салғырт қарау және ауыр зардаптарға әкеп соққан кеме жүргізу қағидаларын бұзу деректеріне қатысты қылмыстық құқық бұзушылықтар жасады деген күдікпен Қазақстан Қарулы күштерінің жоғары және аға командалық құрамындағы жауапты лауазымды тұлғалар ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 25 қыркүйекте, Қазақстан Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметі хабарлады.

Ведомство мәліметінше, ұсталғандардың қатарында:

  • ҚР Қарулы күштері Әскери-теңіз күштері бас қолбасшысының бірінші орынбасары – штаб бастығы;
  • екі әскери бөлімнің командирі;
  • теңіз жаяу әскерлері ротасының командирі мен катер командирі бар.
"Олардың барлығы күдікті деп танылып, Ақтау қаласы полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Қосымша хабарламада "Хазар Қорғаны – 2026" оқу-жаттығуы кезінде әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты ІІМ-нің әскери-тергеу бөлімшесі сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатқаны айтылған.

2026 жылғы 24 қыркүйек, бейсенбі күні Ақтаудан 43 шақырым жердегі Каспий теңізінің жағалауында өткен оқу-жаттығу барысында, қолайсыз ауа райында жеке құрам "Қайсар" катерінен түсіп жатқан кезде, әскери қызметшілерді теңізге ағызып әкеткен.

"Тергеу аясында оқу-жауынгерлік тапсырманы ұйымдастыру және орындау кезінде шешімдердің қалай қабылданғаны, қауіпсіздік талаптарының сақталуы, гидрометеорологиялық жағдайдың ескерілуі, катердің техникалық жай-күйі, сондай-ақ оқу-жаттығуды өткізуге және жеке құрамның қауіпсіздігіне жауапты лауазымды тұлғалардың әрекеттері зерделеніп жатыр". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Қазір қажетті тергеу және процестік іс-шаралар жүргізіліп жатыр.

"Барлық күдіктінің әрекетіне заңда белгіленген тәртіппен құқықтық баға беріледі. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысы ҚР Ішкі істер министрлігі мен Бас прокуратурасының ерекше бақылауында". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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