#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
441.89
502.56
5.19
Оқиғалар

"Досын құтқаруға тырысқан": Каспийде аман қалған сарбаздың әкесі ұлының жағдайын айтты

«Тірі ме, қаза тапты ма – білмедік»: Каспийде аман қалған сарбаздың әкесі қайғылы оқиғадан кейінгі алғашқы сәттерді айтып берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 16:27 Сурет: Zakon.kz/Кирилл Александро
Каспийдегі қайғылы оқиға кезінде суға түскен әскери қызметшілердің бірі, мерзімді қызметтегі сарбаз Ақжол Темірхан аман қалды. Қазір ол Ақтаудағы ауруханада жатыр. Әкесі ұлының қаруластарын құтқаруға тырысқанын, бірақ көмектесе алмағанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақжолдың әкесі Тимур Қыдырниязовтың айтуынша, отбасы болған оқиғаны әлеуметтік желілерден білген. Ұлының тағдыры туралы ресми хабарды күтпей, ата-анасы Жаңаөзеннен Ақтауға бірден жолға шыққан.

"Жол бойы оның тірі ме, қаза тапты ма – білмедік. Ақтауға келгенде ғана ұлымыздың аман қалғанын білдік", – деді Тимур Қыдырниязов.

Қазір Ақжол жалпы палатаға ауыстырылған. Оның жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланып отыр. Алайда әкесі ұлының ауыр эмоциялық күйіне алаңдайды.

"Қазір ол есеңгіреп қалған. Көптеген қаруласының қаза тапқанын біледі, бұл оған өте ауыр тиіп жатыр. Қайғылы оқиға кезінде досын құтқаруға тырысқан, бірақ қолынан келмеген. Егжей-тегжейін білмеймін, оған бұл туралы айту қиын", – деді сарбаздың әкесі.

Ақжолдың әскери қызмет атқарып жүргеніне бір жылға жуықтаған. Ол 3 қазанда қызметін аяқтауы тиіс еді. Әкесінің айтуынша, ұлы теңізші болуды және Әскери-теңіз күштерінде қызмет етуді қалаған. Қазір отбасы оның жанында. Жақындары Ақжолдың басынан өткен оқиғадан кейін қалпына келіп, үйіне оралуына үміттенеді.

Бүгін Ақтауда қалалық мәйітхана алдына ондаған адам жиналды. Туған-туыстары қаза тапқан әскери қызметшілердің денесін алып кетіп жатыр. Олармен қоштасу рәсімі ертең өтеді.

2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысында әскери-теңіз оқу-жаттығуы кезінде 17 әскери қызметшіні Каспий теңізіне ағызып әкеткен. Олардың үшеуі құтқарылып, 14 адам қаза тапты. Қаза тапқандардың арасында самбодан кіші жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері Сержан Аяпберген де бар.

Ақтау гарнизонындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 453-бабының 2-бөлігі ("Ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметке салғырт қарау") және 465-бабы ("Кеме жүргізу қағидаларын бұзу") бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның себептерін тергеу үшін Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқаратын Үкіметтік комиссия құрылды.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, 25 қыркүйекті аза тұту күні деп жариялады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
«Дін аман»: Каспийдегі қайғылы оқиғадан аман қалған 19 жастағы сарбаздың анасы ұлының жағдайын айтты
16:34, Бүгін
"Дін аман": Каспийдегі қайғылы оқиғадан аман қалған 19 жастағы сарбаздың анасы ұлының жағдайын айтты
Дәрігер, Алматы, үшінші қабат, секіру, сарбаз, денсаулығы
13:57, 05 қазан 2025
Алматыда үшінші қабаттан секіріп кеткен сарбаздың денсаулығына қатысты тың мәлімет жарияланды
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
11:41, 16 ақпан 2026
Отардағы әскери бөлімде жанжал: сарбаздың жақ сүйегі мен мұрны сынған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: asiangames2026.org
18:14, Бүгін
Казахстанские легкоатлеты не пробились в финал бега на 400 метров на Азиаде-2026
Султан Заурбек и Джексон Ингленд прошли взвешивание перед претендентским боем в Австралии
17:45, Бүгін
Султан Заурбек и Джексон Ингленд прошли взвешивание перед претендентским боем в Австралии
Александра Залюбовская
17:44, Бүгін
Казахстанские легкоатлетки по-разному выступили в квалификации Азиады
Сборная Казахстана прибыла на Фарерские острова перед матчем Лиги наций
17:43, Бүгін
Сборная Казахстана прибыла на Фарерские острова перед матчем Лиги наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: