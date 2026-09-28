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"Түрлері қорқынышты, өздері тым үлкен": Өскемен тұрғындары егеуқұйрықтардың көбейгеніне шағымданды

«Түрлері қорқынышты, өздері тым үлкен»: Өскемен тұрғындары егеуқұйрықтардың көбейгеніне шағымданды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 09:33 Сурет: magnific
Өскеменде егеуқұйрықтар қаптап кеткен. Олар қоқыс контейнерлерінің маңында ғана емес, жертөлелерде, көшелерде және балалар алаңдарында да жүр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Yk-news.kz басылымының 2026 жылғы 27 қыркүйектегі жазуынша, қала тұрғындары әлеуметтік желілерде егеуқұйрықтар түсірілген видеоларды көптеп жариялап жатыр.

Тұрғындардың айтуынша, кеміргіштер құстарға шабуылдайды, күндіздің өзінде адамдардың аяқ астында жүгіріп жүреді, жер астындағы кабельдерді бүлдіреді және тұрақта тұрған көліктердің сымдарын кеміреді.

"Қоқыс шығаруға қорқамыз. Контейнерлерден қорқынышты үлкен егеуқұйрықтар атып шығады", – деп жазды ma_marianna_96.

Егеуқұйрықтар байқалған орындардың қатарында Сәтбаев, Абай және Назарбаев даңғылдарын қоса алғанда, қала орталығындағы ондаған көше бар. Тұрғындар күн суытқанда кеміргіштер тұрғын үйлерге жаппай кіре ме деп алаңдайды.

"Бізде олар қоқыс алаңында ғана емес, аулалар мен жертөлелерде де пайда болды. Төрт үйдің тұрғындары бірігіп, арнайы компания шақырып, улаттық. Күн суытып келеді, ал олар барған сайын көбейіп жатыр. Аулада адамдардан мүлде қорықпайды. Балалар жүгіріп, ойнап жүр, ал егеуқұйрықтар көгершіндерді аулап, қоқыс жәшіктерін кезіп жүреді. Кешке қарай балалар алаңдарында тамақ қалдықтары көбейеді де, кеміргіштер сол жерге жиналады", – деп жазды permiakova6964.

Қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы тұрғындардан түсетін шағымдардың көбейгенін растады. Мәселе әсіресе Сәтбаев және Әуезов даңғылдарында, сондай-ақ Потанин және Мызы көшелерінде өзекті.

Мамандар кеміргіштер санының көбеюіне дератизацияның жеткіліксіз тиімділігі, қоқыс контейнерлері орналасқан алаңдарға жауапты адамдардың болмауы, тұрмыстық қатты қалдықтардың уақытында шығарылмауы және бейберекет қоқыс орындарының пайда болуы себеп екенін атап өтті.

"Ауру жұқтыру қаупі кеміргіштердің санына, олардың инфекция жұқтыру деңгейіне, аумақтың санитариялық жағдайына, сондай-ақ адамның кеміргіштермен немесе олар ластаған ортамен байланысына байланысты", – деп түсіндірді санитариялық-эпидемиологиялық қызмет өкілдері.

Қала билігі мен коммуналдық қызмет мамандары кеміргіштерді қай жерде және кім жоюға тиіс екенін түсіндірді:

  • Жертөлелерде, паркингтерде және тұрғын үйлерде дератизацияны тұрғындардың жарнасы есебінен мүлік иелерінің бірлестіктері (МИБ) немесе пәтер иелерінің кооперативтері (ПИК) жүргізуге міндетті.
  • Қоқыс контейнерлері орналасқан алаңдарда өңдеу жұмыстарына қала жауап береді. 2025–2026 жылдары контейнерлердің айналасындағы егеуқұйрықтарды жоюға бюджеттен алғаш рет 14 млн теңге бөлінді.
  • Саябақтар мен гүлзарларда өңдеу жұмыстарын жергілікті атқарушы органдар жүргізеді.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің мәліметінше, дератизацияның күзгі кезеңі мерзімінен бұрын, 28 тамызда басталған. Алайда шенеуніктер МИБ пен ПИК қоқыс контейнерлерінің маңын өңдеумен бір мезгілде жертөлелердегі егеуқұйрықтарды да жоймаса, күрес нәтижесіз болатынын атап өтті.

"Жергілікті атқарушы органдар контейнер алаңдарындағы кеміргіштер мәселесін шешу үшін бюджеттік өтінімдер береді. Қаржы бөлінсе, жоспарлы өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Дегенмен контейнер алаңдарындағы профилактикалық дератизация жертөлелерді өңдеумен қатар кешенді түрде жүргізілуі керек. Бұл – МИБ пен ПИК-тің тікелей міндеті. Сондай-ақ тұрғын үйлерді басқару органдары профилактика мақсатында контейнер алаңдарын да өңдеуі қажет. Аула жерін пайдалану құқығы рәсімделмеген болса да, бұл алаңдар іс жүзінде олардың пайдалануында", – деді бөлім өкілдері.

Егер жауаптылар жұмысты кешіктірсе немесе тұрғындардың өтініштерін елемесе, тұрғындарға тұрғын үй инспекциясына, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөліміне шағымдану немесе "e-Өтініш" платформасы арқылы өтініш жолдау ұсынылады.

Бұған дейін Ақтөбедегі жаңа үйлердің тұрғындары алып егеуқұйрықтардан шошыған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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