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Алматыда жер сілкінді

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 09:38 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 28 қыркүйекте сағат 09:37-де Алматыда қатты жер сілкінісі болды. Қала тұрғындарының телефондарына ескерту хабарламасы келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің (ТЖД) баспасөз қызметі:

"Жер сілкінісі болды. Ақпарат өңделіп жатыр", – деп мәлімдеді.

Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) жер сілкінісінің қаншалықты сезілгені туралы мәлімет нақтыланып жатқанын қосты.

"Сабыр сақтап, дүрбелеңге берілмеулеріңізді сұраймыз. Тек ресми ақпарат көздеріне сеніңіздер. Жағдай бақылауда", – деп хабарлады ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.

Айта кетейік, 2026 жылғы 28 қыркүйекте Алматыда бұл – екінші жер сілкінісі. Біріншісі сағат 06:32-де тіркелген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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