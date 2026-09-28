Алматыда жер сілкінді
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 28 қыркүйекте сағат 09:37-де Алматыда қатты жер сілкінісі болды. Қала тұрғындарының телефондарына ескерту хабарламасы келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің (ТЖД) баспасөз қызметі:
"Жер сілкінісі болды. Ақпарат өңделіп жатыр", – деп мәлімдеді.
Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) жер сілкінісінің қаншалықты сезілгені туралы мәлімет нақтыланып жатқанын қосты.
"Сабыр сақтап, дүрбелеңге берілмеулеріңізді сұраймыз. Тек ресми ақпарат көздеріне сеніңіздер. Жағдай бақылауда", – деп хабарлады ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.
Айта кетейік, 2026 жылғы 28 қыркүйекте Алматыда бұл – екінші жер сілкінісі. Біріншісі сағат 06:32-де тіркелген.
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