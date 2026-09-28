Қазақстанның оңтүстігінде жасөспірім ауыл тұрғынына пышақпен шабуыл жасады: оқиғаның мән-жайы белгілі болды
Фото: pixabay
Қызылорда облысының Шиелі ауданында полиция жергілікті тұрғынға жасалған шабуылды тергеп жатыр. Пышақ жарақатын салды деген күдікпен кәмелетке толмаған жасөспірім ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға туралы ақпарат алдымен әлеуметтік желілерде тарады. Кейін оны облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі ресми түрде растады.
Жарақат алған тұрғын құқық қорғау органдарына өзі жүгінген.
"Бұзақылық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осы әрекетті жасады деген күдікпен кәмелетке толмаған жасөспірім ұсталды. Сот санкциясымен оған үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды", – деп хабарлады облыстық Полиция департаменті 2026 жылғы 27 қыркүйекте Zakon.kz тілшісіне.
Ведомствоның мәліметінше, жасөспірімнің ата-анасы да баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жауапқа тартылады.
Осындай құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін полиция тиісті материалдарды жергілікті атқарушы органға жолдайды.
"Қосымша шаралар қабылдау және мұндай әрекетке ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою мақсатында полиция әкімдік жанындағы Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі комиссияға ұсыныс енгізді. Қылмыстық істің тергелу барысы департамент басшылығының ерекше бақылауында", – деп түйіндеді баспасөз қызметі.
Бұған дейін Астанада жасөспірімнің аялдаманы теуіп қиратқаны хабарланған еді.
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