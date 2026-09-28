#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
441.88
503.61
5.24
Оқиғалар

Қазақстан мен Қытай шекарасындағы автокөлік өткізу пункттері үш күнге жабылады: себебі белгілі болды

Флаги Китая и Казахстана, флаги КНР и РК, казахстанско-китайские отношения, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 13:14 Фото: Zakon.kz
Қазақстан мен Қытай шекарасындағы автокөлік өткізу пункттері үш күн жұмыс істемейді. Бұған Қытай Халық Республикасының құрылған күніне байланысты мерекелік демалыс себеп, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 28 қыркүйекте ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) хабарлады:

"ҚХР-да Қытай Халық Республикасының құрылған күні атап өтілуіне байланысты 1, 2 және 3 қазанда Қазақстан–Қытай шекарасындағы автокөлік өткізу пункттері арқылы адамдарды, көлік құралдары мен жүктерді өткізу жүзеге асырылмайды".

Ведомство Қазақстан–Қытай шекарасындағы теміржол өткізу пункттері қалыпты режимде жұмысын жалғастыратынын атап өтті.

"Мемлекеттік шекарадан өтуді жоспарлаған тасымалдаушылар мен азаматтардан маршруттарын жоспарлау кезінде аталған шектеулерді алдын ала ескеруді сұраймыз", – делінген МКК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Бұған дейін, 2026 жылғы 25 қыркүйекте, Қытайда Күз ортасы мерекесінің атап өтілуіне байланысты Қазақстан–Қытай шекарасындағы автокөлік өткізу пункттері арқылы адамдарды, көліктер мен жүктерді өткізу уақытша тоқтатылған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қазақстан-Қытай шекарасы, ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті
17:13, 15 желтоқсан 2023
Мереке күндері Қазақстан – Қытай шекарасындағы автомобильдерді өткізу бекеттері қалай жұмыс істейді
Өткізу бекеті, Қазақстан, Қытай, шекара, жабылады, 8 наурыз, Наурыз мейрамы
19:51, 06 наурыз 2025
Қазақстан мен Қытай шекарасындағы өткізу пункттері 8 наурыз бен Наурыз мейрамында жабылады
Автомобиль өткізу пункттері, шекара, Қытай, Қазақстан, жұмыс істемейді
19:55, 20 қаңтар 2025
Қазақстан мен Қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пункттері бес күн жұмыс істемейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Токаев, Рыбакина и Утемуратов на встрече в Акорде
13:16, Бүгін
Токаев наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Водное поло на Азиатских играх 2026
13:03, Бүгін
Мужская сборная Казахстана по водному поло разгромила Таиланд на Азиаде-2026
Стрельба из лука на Азиаде-2026
12:57, Бүгін
Казахстанские стрелки из лука выбыли из борьбы за медали Азиады-2026
Богданова замахивается в бою с узбечкой на АИ
12:55, Бүгін
Негодование узбекской боксёрши после поражения от Казахстана на Азиаде попало на видео
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: