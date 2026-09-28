Алматы облысында жер сілкінісі болды
Қазақстан ұлттық деректер орталығының (KNDC) сайты ҚР Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институтының деректер орталығына сілтеме жасап жазғандай, жер сілкінісі Астана уақытымен сағат 13:53-те Нарынқол ауылынан солтүстік-батысқа қарай 25 шақырым жерде болған. Бұл – Алматыдан шамамен 247 шақырым.
Жер сілкінісі эпицентрінің координаттары: солтүстік ендіктің 42,81 градусы және шығыс бойлықтың 79,89 градусы. Магнитудасы – mb 4,2, энергетикалық класы – K 9,4. Ошақтың тереңдігі – 7 шақырым. Дүмпудің сезілгені туралы мәлімет жоқ.
28 қыркүйекте Алматыда да жер сілкінісі сезілген еді. Оның қаладағы қарқындылығы 3–4 балл болды. Сол күні таңертең ерте Қазақстанда тағы бір сейсмикалық оқиға тіркелді. Құтқарушылар оның ошағы нақты қай жерде орналасқанын хабарламады және дүмпулердің Алматыда сезілмегенін мәлімдеді. Кейін Алматы қалалық Төтенше жағдайлар департаменті қалада күшті жер сілкінісі болу болжамы туралы айтты. Сондай-ақ Алматыдағы жер сілкіністерінің ошақтарына қатысты жаңартылған мәлімет жарияланды.