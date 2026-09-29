Павлодар облысында көлік жүргізіп келе жатып телефон пайдаланған 3 мыңнан астам адам жауапқа тартылды
Фото: unsplash
Жыл басынан бері Павлодар облысында көлік жүргізу кезінде телефон пайдаланған 3 мыңнан астам жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық полиция департаменті телефонмен сөйлесу немесе хабарлама жазу жүргізушінің назарын жолдан бөліп, жол-көлік оқиғасына әкелуі мүмкін екенін ескертті.
"Көлік жүргізу мен телефон арқылы сөйлесу немесе интернетте хат алмасу бір-бірімен үйлеспейді. Мұндай сәтте жүргізуші өзіне ғана емес, айналасындағыларға да қауіп төндіреді. Соған қарамастан кейбір жүргізушілер көлік басқарып келе жатып смартфон пайдалануды жалғастырып жүр", – деді полиция өкілдері.
Мәселен, Павлодардағы М. Жүсіпов көшесінде полицейлер көлік жүргізіп келе жатып телефонмен сөйлескен ер адамды тоқтатқан. Жүргізуші бұл әрекетін мойындап, маңызды қоңырауға жауап бергенін айтқан. Ол әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл төлеген.
Полиция шұғыл қоңырауға жауап беру қажет болса, алдымен көлікті қауіпсіз жерге тоқтатуға кеңес береді. Сөйлесу үшін қолды бос қалдыратын арнайы гарнитураны да қолдануға болады.
Тәртіп сақшылары жаяу жүргіншілер мен велосипедшілерді де жолда жүргенде смартфонға алаңдамауға шақырды.
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