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Оқиғалар

Зайсан көліндегі қайғылы оқиға: бір апта іздестіруден кейін екі балықшының денесі табылды

Зайсан көліндегі қайғылы оқиға: бір апта іздестіру мен суға 63 рет сүңгуден кейін екі балықшының денесі табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 11:06 Сурет: unsplash
2026 жылғы 22 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының Балықшы ауылдық округінде 1979 және 2001 жылы туған екі ер адам Зайсан көліне балық аулауға кетіп, оралмаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) құтқарушылары үздіксіз іздестіру жұмыстарын ұйымдастырды. Оларға өз қайықтарымен жергілікті тұрғындар да қосылды.

Іздестірудің алғашқы күні жағалаудан 3–4 шақырым қашықтықта суға батқан қайық табылған.

29 қыркүйекте жергілікті тұрғындар 2001 жылы туған ер адамның денесін тапты. Келесі күні, 30 қыркүйекте, құтқарушылар 1979 жылы туған екінші балықшының денесін судан алып шықты.

"Іздестіру барысында ТЖМ құтқарушылары суға 63 рет сүңгіп, көлдің жағалауы мен айдынын тексерді. Іздеу жұмыстарына ұшқышсыз ұшу аппараттары да пайдаланылды", – деп хабарлады ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.

Ведомствоның мәліметінше, қатты жел мен көлдегі толқын іздестіру жұмыстарын қиындатқан. Тексерілетін су айдынының ауқымы да сүңгуірлердің жұмысына және іздестіру топтарының су үстінде қозғалуына қосымша кедергі келтірген.

2026 жылғы 24 қыркүйекте Қазақстанда балық аулауға жолдама беру рәсімі реттелетіні белгілі болды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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