СҚО-да заңсыз такси қызметін көрсеткен шетелдік азамат елден шығарылды
Өтінішті тексеру барысында полицейлер жүргізушінің – 42 жастағы шетел азаматының – көші-қон заңнамасын бұзғанын анықтады.
Ол жолаушылар тасымалымен айналысқан. Алайда Қазақстанға кірген кезде келу мақсаты ретінде еңбек қызметін немесе кәсіпкерлік қызметті көрсетпеген. Бұған қоса, бұған дейін де дәл осы себеппен әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Тәртіп сақшылары бір жыл ішінде қайталап жасалған құқық бұзушылық бойынша материал жинап, әкімшілік сотқа жолдады.
Сот шешімімен ер адамға бір тәулік әкімшілік қамау жазасы тағайындалып, кейін Қазақстан Республикасынан бес жыл мерзімге шығару белгіленді.
Жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысында 679 шетелдік азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның 633-і көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін жауапқа тартылған.
Қазақстан Республикасынан 45 шетелдік азамат шығарылды. Бұдан бөлек, 152 шетелдік азаматтың ел аумағында болу мерзімі қысқартылды.