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Оқиғалар

Сеулдегі құрылыс алаңында төбе опырылып, қазақстандық қаза тапты

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 13:24 Фото: Zakon.kz
Сеулдегі құрылыс алаңында бетон төбенің опырылуы салдарынан қазақстандық жұмысшы қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Yonhap басылымы жазды.

Басылымның мәліметінше, жасы шамамен 30-дағы ер адам Сочо ауданында салынып жатқан тұрғын үйдің 23-қабатындағы пәтерлердің бірінде тазалау жұмыстарының басталуын күтіп тұрған. Сол кезде бетон төбенің бір бөлігі опырылып, оның үстіне құлаған.

Оқиғадан кейін Оңтүстік Кореяның Еңбек министрлігі құрылыс алаңындағы жұмыстарды тоқтатты.

ҚР Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 1 қазанда Zakon.kz тілшісінің сауалына берген жауабында бұл ақпаратты растады.


"СІМ Қазақстан азаматының Сеулдегі құрылыс алаңында болған жазатайым оқиға салдарынан қаза тапқанын растайды. Кореяның құзыретті органдары оқиғаны тергеуге кірісті", – делінген хабарламада.

Министрліктің мәліметінше, қазақстандық дипломаттар марқұмның туыстарымен байланыс орнатып, оларға консулдық-құқықтық көмек көрсетіп жатыр.

Бұған дейін қазақстандық велоспорт жаттықтырушысы Мақсат Аязбаевтың кәмелетке толмаған спортшыны зорлады деген күдікпен Үндістанда іздестіріліп жатқаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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