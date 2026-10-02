#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.91
499.05
5.3
Оқиғалар

Алматыда әйел өз ұлынан қорлық көріп, үйінен қашып шыққан: полиция мән-жайды анықтап жатыр

Алматыда әйел өз ұлының қолынан қорлық көріп, үйінен қашып шыққан: полиция мән-жайды тексеріп жатыр , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 15:32 Сурет: pixabay
Алматыда полиция әйелді өз ұлы азаптағаны туралы ақпаратты тексеріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде алматылық тұрғын көшеде қолы байланған жалаңаяқ әйелді кездестіргені туралы ақпарат тарады.

"Оның айтуынша, әйел қандай да бір жолмен сыртқа қашып шыққан. Кейін оның туған ұлы отбасылық өміріне араласты деген себеппен анасын байлап, жазалағаны белгілі болды", – делінген видео сипаттамасында.

Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл факті бойынша Алатау аудандық полиция басқармасына қарасты полиция бөлімінде тексеру басталғанын хабарлады.

"Әйелдің жеке басы анықталды. Қазір ол полиция бөлімінде түсініктеме беріп жатыр. Сонымен қатар бұған дейін аталған жағдай бойынша полицияға ешқандай арыз түспеген. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы тексеріліп жатыр. Тексеру қорытындысы бойынша құқықтық баға беріліп, тиісті шаралар қабылданады", – деп түсіндірді полиция.

Бұған дейін тағы бір жағдай түнде алматылықтарды таңғалдырған еді. Түнгі сағат үште қаланың дәмханаларының біріне толықтай жалаңаш бала жүгіріп кірген. Кейін оның аутизмі бар екені және ересектер ұйықтап жатқанда үйден өздігінен шығып кеткені анықталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматы әуежайында жолаушы өз-өзіне қол жұмсамақ болды: полиция мән-жайды айтты
20:33, 29 тамыз 2025
Алматы әуежайында жолаушы өз-өзіне қол жұмсамақ болды: полиция мән-жайды айтты
Полиция, Алматы, ірі сауда орталықтары, тексеру
17:36, 09 сәуір 2024
Алматыда полицейлер ірі сауда орталықтарын жаппай тексеріп жатыр
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
16:46, 16 қаңтар 2026
Алматы облысында автобус жүргізушісіне жасалған шабуыл: полиция мән-жайды айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Бронза&quot; на дебютной Азиаде
16:25, Бүгін
Женская сборная Казахстана по борьбе выиграла первую медаль на Азиаде в Японии
Мама не сдержала эмоций: после исторического &quot;золота&quot; Тлеулеса на АИ по таеквондо - видео
16:22, Бүгін
Мама не сдержала слёз после исторического "золота" Тлеулеса на Азиаде по таеквондо - видео
Айбек Оралбай после финала Азиады-2026
16:02, Бүгін
Айбек Оралбай обратился к народу Казахстана после разгромной победы в финале Азиады-2026
Тамерлан Тлеулес таеквондо
15:46, Бүгін
Казахстанский таеквондист Тамирлан Тлеулес завоевал историческое "золото" Азиатских игр
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: