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Әскери іс-қимылдар жүріп жатқан аймақта қалып кеткен қазақстандықтар қайда хабарласады - жедел желі нөмірлері

Телефон, Ресей, әскери іс-қимылдар, аймақ, қазақстандықтар, жедел желі, СІМ , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 23:04 Сурет: pexels
ҚР Сыртқы істер министрлігі әскери іс-қимылдар жүріп жатқан аймақта қалып кеткен ел азаматтары хабарласа алатын жедел желілердің нөмірлерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпарат пен көмек алу үшін Қазақстан СІМ Консулдық қызмет департаментіне, Ресейдегі Қазақстан елшілігіне, сондай-ақ бірқатар Ресей қалаларындағы бас консулдықтарға хабарласуға болады.

ҚР Сыртқы істер министрлігінің Консулдық қызмет департаменті:

+7 (7172) 72-05-00; Dks_ast@mfa.kz

Ресей Федерациясындағы ҚР елшілігі:

+7 (925) 897-71-14; consul.moscow@mfa.kz

ҚР-дың Астрахань қаласындағы Бас консулдығы:

+7 (906) 177-70-88; astrakhan@mfa.kz

ҚР-дың Қазан қаласындағы Бас консулдығы:

+7 (905) 020-30-42; +7 (843) 202 05 92; kazan@mfa.kz

ҚР-дың Омбы қаласындағы Бас консулдығы:

+7 (968) 100-73-06; omsk@mfa.kz

ҚР-дың Екатеринбург қаласындағы Бас консулдығы:

+7 (939) 919-76-33; ekaterinburg@mfa.kz

ҚР-дың Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығы:

+7 (981) 916-25-12; +7 (921)-188-90-60; s-petersburg@mfa.kz

Бұған дейін ҚР Сыртқы істер министрлігі әскери іс-қимылдар жүріп жатқан аймақта қалып кеткен ел азаматтарын елге қайтару бойынша жұмыс жүріп жатқанын мәлімдеп, осы тақырыпта түсініктеме берген болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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