Әскери іс-қимылдар жүріп жатқан аймақта қалып кеткен қазақстандықтар қайда хабарласады - жедел желі нөмірлері
Ақпарат пен көмек алу үшін Қазақстан СІМ Консулдық қызмет департаментіне, Ресейдегі Қазақстан елшілігіне, сондай-ақ бірқатар Ресей қалаларындағы бас консулдықтарға хабарласуға болады.
ҚР Сыртқы істер министрлігінің Консулдық қызмет департаменті:
+7 (7172) 72-05-00; Dks_ast@mfa.kz
Ресей Федерациясындағы ҚР елшілігі:
+7 (925) 897-71-14; consul.moscow@mfa.kz
ҚР-дың Астрахань қаласындағы Бас консулдығы:
+7 (906) 177-70-88; astrakhan@mfa.kz
ҚР-дың Қазан қаласындағы Бас консулдығы:
+7 (905) 020-30-42; +7 (843) 202 05 92; kazan@mfa.kz
ҚР-дың Омбы қаласындағы Бас консулдығы:
+7 (968) 100-73-06; omsk@mfa.kz
ҚР-дың Екатеринбург қаласындағы Бас консулдығы:
+7 (939) 919-76-33; ekaterinburg@mfa.kz
ҚР-дың Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығы:
+7 (981) 916-25-12; +7 (921)-188-90-60; s-petersburg@mfa.kz
Бұған дейін ҚР Сыртқы істер министрлігі әскери іс-қимылдар жүріп жатқан аймақта қалып кеткен ел азаматтарын елге қайтару бойынша жұмыс жүріп жатқанын мәлімдеп, осы тақырыпта түсініктеме берген болатын.