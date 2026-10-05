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Оқиғалар

Алматы тауларында кореялық туристі іздеу жалғасып жатыр

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 09:56 Фото: unsplash
Алматы тауларында Оңтүстік Корея азаматын іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. ТЖМ құтқарушылары таулы аумақты, әсіресе жетуі қиын учаскелерді тексеріп жатыр. Іздеу жұмыстарына күрделі жер бедері, аумақтың үлкен болуы және биіктіктің күрт өзгеруі кедергі келтіруде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іздеу жұмыстарына шамамен 88 ерікті, 10 техника, үш кинологиялық топ және жеті ұшқышсыз ұшу аппараты жұмылдырылған. Іздеу жұмыстары үздіксіз жүргізіліп, аумақ кезең-кезеңімен тексеріліп жатыр.

Операция барысы Төтенше жағдайлар министрлігінің бақылауында. Құтқарушылар тауда қауіпсіздік шараларын сақтауды еске салды: маршрутты алдын ала зерттеу, ауа райы болжамын бақылау, жақындарына жоспар туралы хабарлау және тауға жалғыз бармау қажет.

Төтенше жағдай болған кезде 112 нөміріне қоңырау шалып, орналасқан жеріңіздің координаттарын немесе бағдарларды хабарлау қажет.

Бұған дейін 73 жастағы Чо Кукхи 28 қыркүйекте бір топ адаммен бірге тауға көтерілгені хабарланған. Кейін ол сәл жоғары көтеріліп, төменге өзі түсетінін айтқан. Содан бері оның қайда екені туралы ақпарат түспеген.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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