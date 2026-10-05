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Оқиғалар

Каспийдегі балық аулау түрмемен аяқталды: Қазақстанның батысында үш ирандық сотталды

2026 жылғы 24 шілдеде Иранның үш азаматы Каспий теңізінде балық аулап жүріп, Қазақстанның мемлекеттік шекарасын заңсыз кесіп өткен, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 15:08 Сурет: pixabay
2026 жылғы 24 шілдеде Иранның үш азаматы Каспий теңізінде балық аулап жүріп, Қазақстанның мемлекеттік шекарасын заңсыз кесіп өткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оларды Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) Шекара қызметінің әскери қызметшілері ұстаған.

Ер адамдарға қатысты мемлекеттік шекараны адамдар тобымен өткізу пунктінен тыс жерде заңсыз кесіп өту фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған.

"Қарақия аудандық соты Иранның үш азаматын кінәлі деп таныды. Олардың әрқайсысына жазасын өтегеннен кейін Қазақстаннан шығарып жібере отырып, бір жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды", – деп хабарлады 2026 жылғы 5 қазанда Маңғыстау облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.

Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

2026 жылғы 30 қыркүйекте дөрекілік танытқан такси жүргізушісінің Қазақстаннан бес жылға шығарылғаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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