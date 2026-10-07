#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
Оқиғалар

Астанада 3 келіден астам мефедрон тәркіленді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 10:56 Фото: Zakon.kz
Астанада есірткінің ірі партиясын елордаға жеткізу әрекетінің жолы кесілді. Есірткі таратты деген күдікпен 20 жастағы ер адам мен 18 жастағы қыз ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері елордаға кіреберістегі бекеттердің бірінде күдіктілер отырған KIA автокөлігін тоқтатқан.

Көлік салонын тінту кезінде ішіне екі вакуумдалған пакет салынған қорап табылды. Пакеттерде ақ түсті ұнтақ тәрізді зат болған. Сараптама нәтижесінде оның мефедрон екені анықталды. Тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 2 келіні құрады.

Сонымен қатар күдіктілер тұрған пәтерді тінту барысында полицейлер тағы 1 келіге жуық осындай затты, сондай-ақ оны өлшеуге және орауға арналған заттарды тапты.

Жалпы салмағы 3 келіден асатын барлық заттай дәлелдемелер тәркіленді.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Екі күдікті де уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Полиция есірткіні жеткізу және тарату арналарын анықтап, олардың жолын кесу жұмыстарын жалғастырып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
11:30, Бүгін
АҚШ-та 8 айлық сәби ыстық ваннадан күйіп қайтыс болды: анасы кінәлі деп танылды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
15:02, 14 қыркүйек 2026
Елордада есірткі жасырылған 100-ден астам орама тәркіленді
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
12:31, 16 қыркүйек 2026
Астанада есірткі сататын интернет-дүкеннің "қоймасы" анықталды: 2 мыңнан астам түйіншек тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болат Сариев на поле
14:34, Бүгін
КФФ определила судей на 28-й тур КПЛ
Хабиб Нурмагомедов
14:17, Бүгін
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: Уайт включил назвал список ключевых звёзд в UFC
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
13:54, Бүгін
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
Кори Гауфф бежит в сетке
13:37, Бүгін
Джессика Пегула и Кори Гауфф отобрались на Итоговый турнир WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: