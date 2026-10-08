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Оқиғалар

Көкшетауда 19 жастағы жігіт "жеңіл ақша" таппақ болып, 7 жылға сотталды

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 10:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Көкшетауда Түркістан облысының 19 жастағы тумасы "синтетика" таратумен ақша таппақ болғаны үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 7 қазанда өңірдің Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Ведомство мәліметінше, оңай әрі тез ақша тапқысы келген жас жігіт әлеуметтік желіден есірткі жасыратын курьер болып жұмыс істеуге шақырған хабарландыруды тапқан.

Белгісіз кураторлар оған әрекет ету тәртібін егжей-тегжейлі түсіндірген. Олар көтерме партияларды қай жерден алу, психотроптық заттарды қалай орау, жасырын орындар жасау және олардың орналасқан жерінің координаттарын жіберу керегін айтқан.

"Алайда ол "жаңа жұмысында" небәрі бір күн еңбек етті. Жас жігіт бірден дерлік есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлерінің назарына ілікті. Тергеу шаралары барысында одан психотроптық зат салынған 24 пакет табылды", – делінген ПД хабарламасында.

Сонымен қатар жауап алу кезінде ұсталған азамат кінәсін мойындап, өзі жасаған жасырын орындардың мекенжайларын полицияға көрсеткен. Құқық қорғау органдары сол жерлерден сатуға дайындалған тағы бірнеше дозаны тапқан.

Сот отырысында сотталушы кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкінетінін айтты. Ол бұл қадамға қосымша ақша тапқысы келгендіктен барғанын түсіндірді.

Мамандандырылған сот 19 жастағы азаматты қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде өтеумен 7 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.

Полиция тағы да ескертті: мессенджерлер мен әлеуметтік желілердегі курьер немесе есірткі жасырушы ретінде "оңай ақша табуға" шақыратын ұсыныстар – адамның тағдырын бұзып, ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылуына әкелетін тұзақ.

Бұған дейін Алматыда Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері тыйым салынған заттарды сататын сайттардың жарнамасын қаланың қоршауына жазып жатқан ер адамды ұстаған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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