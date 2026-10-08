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Оқиғалар

Қазақстанда теміржол маңында мал жаю ережесін бұзғаны үшін айыппұлды екі есе арттыру ұсынылды

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, поезд, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 13:30 Фото: rail-news.kz
Қазақстанда мал жаю және жануарларды теміржол арқылы айдап өткізу қағидаларын бұзғаны үшін салынатын айыппұл екі есе артуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Теміржол маңында мал жаю ережесін бұзғандарға салынатын айыппұлды арттыруға "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы бастамашы болды.

"ҚТЖ әкімдіктермен және көлік полициясымен бірлесіп, мал иелері арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келеді. Жыл басынан бері 1,3 мыңға жуық түсіндіру кездесуі өткізіліп, оларға шамамен 34 мың адам қатысты. 52 мыңнан астам мал иесі мал жаю және жануарларды теміржол арқылы айдап өткізу қағидаларымен таныстырылды. 378 мал иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – делінген 2026 жылғы 8 қазанда таратылған хабарламада.

Алдын алу шаралары нәтиже беріп отыр. Биылғы тоғыз айда пойыздардың малды қағып кету деректері 584-ке дейін азайған. 2025 жылдың осы кезеңінде 648 жағдай тіркелген.

"Алайда жағдай әлі де күрделі. Еске салсақ, 2025 жылдан бастап бұл құқықбұзушылық үшін ескерту жасау алынып тасталды. Бірден 5 АЕК, ал қайталап жасалған жағдайда 10 АЕК мөлшерінде айыппұл салынады. Қазір ҚТЖ айыппұлдарды екі есе арттыруды жоспарлап отыр: алғашқы құқықбұзушылық үшін 10 АЕК, ал бір жыл ішінде қайталап жасалған жағдайда 20 АЕК", – деп мәлімдеді ұлттық компанияның баспасөз қызметі.

Мал иелерінен мал жаю қағидаларын қатаң сақтап, теміржол маңында малды қараусыз қалдырмау сұралды.

2026 жылғы 5 қазанда Жамбыл облысында жүк пойызы бір отар қойды қағып кеткені белгілі болды. Оқиға орнында 120 қой қырылған. Соққыдан мал өлекселері жан-жаққа шашылып, бір бөлігі жақын маңдағы өзенге түскен.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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