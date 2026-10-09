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Емхана басшысы жұмыстан әрең шығарған қызметкерін қайта жұмысқа алуға мәжбүр болды

Емхана, сот үкімі, Қарағанды, бас бухгалтер, жұмыс беруші, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 22:53 Сурет: Zakon.kz
Қарағандыда сот жұмыс беруші еңбек заңнамасын бұза отырып, жұмыстан шығарған қалалық емханалардың бірінің бас бухгалтерінің өз лауазымына оралуына мүмкіндік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазыбек би ауданының № 2 аудандық соты бұрынғы бас бухгалтер өзінің жұмыс берушісі КМК "Поликлиниканың" үстінен арызданған. Ол еңбек шартын бұзу туралы бұйрықтарды заңсыз деп тануды, жұмысқа қайта алуды, мәжбүрлі бос жүрген уақыты үшін жалақы және моральдық зиянды өтеу сомасын өндіруді талап етті.

Сот талқысы барысында жұмыс берушінің бұйрығымен талап қоюшымен жасалған еңбек шарты ҚР Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 16-тармақшасы – тәртіптік жазасы болған кезде дәлелді себептерсіз еңбек міндеттерін қайталап орындамауы немесе тиісінше орындамауы негізінде бұзылғаны анықталды.

"Сот жұмыс берушінің жұмыстан шығаруға негізге алған тәртіптік жазалардың еңбек заңнамасының талаптарын бұза отырып қолданылғанын анықтады. Талап қоюшыны тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселесін қарау кезінде тәртіптік комиссияның отырысы қажетті кворумсыз өткізілген, бұл тәртіптік жазаны қолданудың белгіленген тәртібінің сақталмағанын көрсетеді", делінген сот хабарламасында.

Сонымен қатар, тәртіптік жаза ЕК-нің 66-бабында көзделген мерзімді бұза отырып салынған, оған сәйкес тәртіптік жаза анықталған күннен бастап бір айдан кешіктірілмей салынады.

Сот талап қоюшыға бұрын қолданылған тәртіптік жазаларды заңсыз деп танып, жұмыстан шығаруға көзделген құқықтық негіздердің жоқ деген қорытындыға келді. Соттың шешімімен талап қоюшыны тәртіптік жауапкершілікке тарту және еңбек шартын бұзу туралы бұйрықтардың күші жойылды. Талап қоюшы бас бухгалтер лауазымына қайта алынды. Талап қоюшының пайдасына амалсыз бос жүрген уақыты үшін жалақы, моральдық зиянды өтеу және сот шығындары өндірілді.

Сот шешімі заңды күшіне енді.


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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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