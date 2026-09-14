Алматыдағы гимназияда педагогтар жаппай жұмыстан шығарылды
Редакцияға Орбита-2 шағынауданында орналасқан №68 мектеп-гимназия оқушыларының ата-аналарынан ұжымдық өтініш келіп түскен. Оқу жылының басында онда бірден бірнеше мұғалім жұмыстан шығарылған.
"Ата-аналарға белгілі ақпарат бойынша, мектепте кемінде 12 мұғаліммен еңбек қатынастары тоқтатылған. Жұмыстан шығарылған педагогтардың нақты саны бұдан да көп болуы мүмкін. Әңгіме тәжірибелі әрі білікті мамандар туралы болып отыр. Олардың көпшілігі ұзақ жылдар бойы балаларға сабақ беріп, оқушылар, ата-аналар және әріптестері арасында лайықты беделге ие болған", – делінген хатта.
Ата-аналарды мұндай кадрлық шешімдердің оқу жылының дәл басында қабылданғаны ерекше алаңдатқан.
"Педагогтердің кенеттен ауысуы білім беру процесінің сабақтастығын бұзады, оқушыларға қосымша психологиялық салмақ түсіреді және ата-аналардың орынды сұрақтарын туындатады. Нақты жағдайлардың бірі 3 "М" сыныбының бастауыш сынып мұғалімі Н. Семеноваға қатысты. Ол балаларымызға бірінші сыныптан бері сабақ беріп, оларға орыс тілі, математика және әдебиет пәндерін оқытты. Сонымен қатар балалармен ұзартылған күн тобында жұмыс істеді", – деді ата-аналар.
2026 жылғы 31 тамызда мұғалім ата-аналар жиналысын өткізген, ал 1 қыркүйекте сабаққа кіріскен. Алайда 3 қыркүйекте ата-аналарға оның зейнет жасына жетуіне байланысты жұмысты тоқтатқаны хабарланған. Хатта айтылғандай, бұл балалар мен ата-аналар үшін күтпеген жағдай болған.
"Оқу жылының алғашқы күндерінде негізгі мұғалімнің күрт ауысуы бастауыш сынып оқушыларынан қосымша бейімделуді талап ететіні сөзсіз", – делінген өтініште.
Ата-аналар кадрлық мәселелер жұмыс берушінің құзыретіне жататынын түсінетіндерін атап өтті.
"Сонымен бірге оқу жылының басында тәжірибелі педагогтермен еңбек қатынастарының жаппай тоқтатылуы көптеген балалар мен олардың ата-аналарының құқықтары мен заңды мүдделеріне әсер етеді. Сондықтан біздің ойымызша, мұндай шешімдер ашық әрі толық түсіндіруді қажет етеді", – делінген хатта.
Ата-аналар мектептің ішкі құжаттарына қол жеткізе алмайтындарын және мектеп әкімшілігінің әрекеті заңсыз деп мәлімдемейтіндерін атап өтті. Алайда қалыптасқан жағдайға байланысты мектеп әкімшілігі мен Білім басқармасына бірқатар сұрақтары бар екенін жеткізген.
Zakon.kz редакциясы түсініктеме алу үшін Алматы қаласының Білім басқармасына жүгінді. Ведомствоның хабарлауынша, оқу жылының басында тоғыз мұғалім жұмыстан шығарылған.
"Мектеп әкімшілігі ұсынған ақпаратқа сәйкес, зейнеткерлік жасқа жеткен тоғыз педагогпен еңбек қатынастары жалғастырылмаған. Аталған қызметкерлердің жасы 68 бен 78 жас аралығында", – делінген жауапта.
Басқарма мәліметінше, кадрлық шешімдерді жұмыс беруші өз құзыреті шегінде, Қазақстанның еңбек заңнамасы мен жасалған еңбек шарттарының талаптарын сақтай отырып қабылдайды.
"Мектептің ақпараты бойынша, педагогтарға еңбек қатынастарының алдағы уақытта тоқтатылатыны туралы алдын ала жазбаша түрде хабарланған және олар тиісті хабарламалармен жеке қол қою арқылы таныстырылған. Атап айтқанда, бастауыш сынып мұғалімі Н. Семеноваға (68 жаста) 2026 жылғы 26 мамырда жазбаша хабарлама берілген. Ол 58 жаста зейнеткерлік жасқа жеткеннен кейін мектепте тағы 10 жыл еңбек қызметін жалғастырған. Осылайша, кадрлық өзгерістер кенеттен болған жоқ және қызметкерлерге алдын ала ескертусіз оқу жылының басталуына байланысты қабылданбаған", – деп атап өтті ведомство.
Сондай-ақ басқарма 3 қыркүйекте мектеп директоры 3 "М" сыныбының ата-аналарымен кездесу өткізгенін хабарлады. Оларға кадрлық өзгерістерге қатысты қажетті түсініктемелер беріліп, Н. Семеновамен еңбек шартының қолданыстағы заңнамаға сәйкес тоқтатылу себептері түсіндірілген.
"Мектеп әкімшілігінің ақпаратына сәйкес, білім беру процесі қажетті педагог кадрлармен толық қамтамасыз етілген. 3 "М" сыныбының оқушылары тиісті біліктілігі мен жұмыс тәжірибесі бар педагогпен оқуын жалғастырады", – деп толықтырды Алматы қаласының Білім басқармасы.
Ведомство ата-аналардың, әсіресе бастауыш сыныпта педагогтың ауысуына байланысты алаңдаушылығын түсінетінін атап өтті.
"Мектеп басшылығына ата-аналар өкілдерімен түсіндіру кездесуін өткізу, заңнама аясында толық ақпарат беру және оқушылардың жаңа сынып жетекшісіне бейімделуіне қажетті жағдай жасау ұсынылды", – деп қорытындылады ведомство.
2026 жылғы 26 тамызда Республикалық Тамыз конференциясының пленарлық отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда 5 мыңнан астам мұғалім жетіспейтінінмәлімдеген еді. Бұл бағытта қазір жүйелі шаралар қабылданып жатыр. Соның арқасында педагог мамандығын таңдайтын жастардың саны артып келеді.