Алматыда төрт көлік соқтығысып, үш адам ауруханаға жеткізілді
Алдын ала мәлімет бойынша, Changan X5 кроссоверінің жүргізушісі Рысқұлов даңғылынан Шәріпов көшесіне солға бұрылған.
Оқиға куәгерлерінің айтуынша, қарсы бағыттағы көліктер ағыны тоқтағанымен, дәл осы сәтте оң жақ шеткі жолақпен жоғары жылдамдықпен Toyota Altezza қиылысқа кірген.
Соққыдан кейін басқаруға келмей қалған Toyota көлігі Шәріпов көшесінде тұрған Toyota Camry және Chevrolet Cobalt көліктеріне соғылған.
Жол апаты салдарынан Camry салонындағы үш адам зардап шекті. Жүргізушінің қолы сынған. Сондай-ақ оның анасы мен баласы жарақат алған. Оқиға орнынан алынған мәліметке сәйкес, Changan X5 көлігінде болған бала зардап шекпеген.
Куәгерлердің айтуынша, апаттан кейін Toyota Altezza жүргізушісі өзін оғаш ұстап, полиция шақырмауды сұраған. Кейін ол күтпеген жерден оқиға орнынан кетіп қалған. Телефон арқылы наубайханаға жұмысқа кеткенін айтқан.
Алғашында Changan X5 жүргізушісі тыйым салынған бағдаршам түсіне қарамастан бұрылуды аяқтаған болуы мүмкін деген болжам жасалған. Алайда жол полициясының мәліметінше, бейнебақылау камераларындағы жазбаларға сәйкес, Toyota Altezza жыпылықтап тұрған жасыл сигналға өтіп, кроссовер жүргізушісі оған жол беруі керек болған.
Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр.
Бұған дейін Қостанайда Chevrolet көлігінің жүргізушісі көше қиылысында қауіпті жол апатын тудырғаны туралы жазған болатынбыз Аталған жол апатына қатысты полиция тексеру жүргізіп жатыр.