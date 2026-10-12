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Оқиғалар

Қазақстанның батысында бір түнде бес жол апаты болды: жолға шыққан мал жүргізушілерге қауіп төндірді

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 10:51 Фото: Zakon.kz
Атырау-Астрахань халықаралық тасжолында бір түннің ішінде үй жануарларының қатысуымен бес жол-көлік оқиғасы тіркелді. Бұл туралы 2026 жылғы 11 қазанда аталған жол учаскесіне жауапты взвод командирі Ақылбек Хошаев мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, қараусыз қалған мал тасжолда көлік жүргізушілері үшін күтпеген кедергіге айналып, адам өміріне қауіп төндіреді.

"Жолдың жүру бөлігіне бақылаусыз шыққан мал жүргізушілерге күтпеген кедергі келтіріп, жол-көлік оқиғаларына себеп болады. Мұндай жағдайлар адамдардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіріп, көліктерге айтарлықтай зақым келтіреді", – деп ескертті Ақылбек Хошаев.

Түнгі уақытта мұндай оқиғалардың жиілеуіне байланысты полицейлер мал иелері мен көлік жүргізушілеріне үндеу жасады.

Құқық қорғау органдары мал иелерін жол маңындағы жайылымды бақылауды күшейтуге, ал жүргізушілерді жылдамдық режимін сақтап, түнде аса мұқият болуға шақырды.

Бұған дейін Қостанай облысында теміржол өткелінде жеңіл көлікті жүк пойызы соғып кеткені хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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