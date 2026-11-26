Атырау облысында жол-көлік оқиғасы жиі тіркелетін қауіпті учаскелер аталды
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, жыл басынан бері Атырау облысында малдың қатысуымен 14 жол-көлік оқиғасы тіркелген.
Құрманғазы, Исатай және Мақат аудандарының автомобиль жолдары, сондай-ақ Сағыз және Доссор елді мекендерінің маңындағы учаскелер ерекше қауіп төндіреді.
Атап айтқанда, Атырау – Астрахань тасжолының мына учаскелерінде малдың жолға шығу қаупі жоғары:
- 635-шақырым – Байшақа ауылы;
- 673-шақырым – Х. Ерғалиев ауылы;
- 710-шақырым – Жаңаталап ауылы;
- 775-шақырым – Зинеден ауылы;
- 797-шақырым – Құрманғазы ауданының шекарасы;
- 820-шақырым – №8 разъезд маңы;
- 879-шақырым – Күйген ауылы.
Қауіпті учаскелерге 72 ескерту белгісі орнатылған. Оның 50-і облыстық, 22-сі республикалық маңызы бар жолдарға қойылды. Бұдан бөлек, полиция қызметкерлері жол-көлік оқиғаларының алдын алу үшін үй жануарларына жарық шағылыстыратын таспалар тағу жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Атырау облысының полиция департаменті шаруа қожалықтарының өкілдерімен, жергілікті атқарушы органдармен және ауылдық округ әкімдіктерімен бірлесіп, мал иелеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатқанын хабарлады. Оларға үй жануарларын бақылауда ұстау және олардың жолға шығуына жол бермеу қажеттігі ескертіледі.
Сондай-ақ жол бойындағы дәмханаларға, мейрамханаларға және басқа да нысандарға арнайы QR-кодтар орналастырылған. Жүргізушілер оларды сканерлеу арқылы қауіпті жол учаскелері мен сақтық шаралары туралы ақпарат ала алады.
Полиция жүргізушілерге елді мекендер мен мал жайылатын жерлерге жақындағанда жылдамдықты төмендетіп, жол жиегіне назар аударуды ескертті. Жолда жануарлар пайда болса, жылдамдықты біртіндеп азайтып, күрт маневр жасамау қажет.
Ал мал иелеріне жануарларды қараусыз қалдырмай, олардың автомобиль жолдарына шығуына жол бермеу керектігі ескертілді.