#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Оқиғалар

Алматыдағы есірткі зертханасында екі адам көз жұмған: қылмыстық топтың басшысы Ресейден экстрадицияланды

Психотроптық заттарды заңсыз өндірумен және сатумен айналысқан қылмыстық топты ұйымдастырды деген күдікке ілінген Қазақстан азаматы қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін Ресейден елге экстрадицияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 11:12 Сурет: ҚР Бас прокуратурасы
Психотроптық заттарды заңсыз өндірумен және сатумен айналысқан қылмыстық топты ұйымдастырды деген күдікке ілінген Қазақстан азаматы қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін Ресейден елге экстрадицияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас прокуратураның мәліметінше, тергеу нұсқасы бойынша күдікті Алматыда және Қазақстанның өзге өңірлерінде мефедрон өндірумен және сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, оған басшылық еткен.

"2021 жылдан бастап ол ақшаға мұқтаж адамдарды қылмыстық әрекетке тартқан. Топ мүшелері психотроптық заттарды дайындау, тасымалдау, қаптау және тарату міндеттерін атқарған. Олардың әрекеттері Telegram мессенджері арқылы қашықтан үйлестірілген", – деп хабарлады қадағалау органы 2026 жылғы 12 қазанда.

Сонымен қатар 2024 жылы ұйымдастырушының нұсқауымен Алматыда бірнеше есірткі зертханасы жабдықталған. Олардың бірінде психотроптық заттарды дайындау кезінде топтың екі мүшесі химиялық заттардан қатты уланып, қайтыс болған.

Соған қарамастан, топ жаңа адамдарды тартып, қылмыстық әрекетін жалғастырған.


"2024 жылғы 19 қыркүйекте полиция қызметкерлері зертханалардың бірінің жұмысын тоқтатты. Тінту барысында 24 келіден астам химиялық зат, жабдықтар, қорғаныс құралдары және дайын өнім табылды. 2025 жылғы шілдеде күдікті Ресей Федерациясының аумағында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды. Қазір ол тергеу изоляторына қамалды", – деп мәлімдеді ведомство.

Күдіктіге тағылған қылмыстар үшін мүлкін тәркілей отырып, 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Бұған дейін жерге қатысты алаяқтық, қарақшылық шабуыл және шетелдік әйелдің мүлкін ұрлау деректері бойынша іздеуде жүрген үш қазақстандық Біріккен Араб Әмірліктерінен экстрадицияланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
ҰҚТ мүшесі Ресейден Қазақстанға экстрадицияланды
16:25, 18 қыркүйек 2026
Психотроптық заттарды заңсыз өндірумен айналысқан қазақстандық Ресейден экстрадицияланды
Әзербайжаннан қылмыстық топтың басшысы экстрадицияланды
10:36, 11 сәуір 2024
Әзербайжаннан қылмыстық топтың басшысы экстрадицияланды
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
16:27, 18 тамыз 2026
Іздеуде жүрген қазақстандық Мәскеуде ұсталып, елге экстрадицияланды: ол 10 жылға дейін сотталуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Бүгін
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Бүгін
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Бүгін
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
13:40, Бүгін
Михаил Кравец из "Барыса" сохранил своё предыдущее место в рейтинге тренеров КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: