#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
448.45
501.59
5.36
Оқиғалар

Алматыда РФММ-нің 50-ге жуық оқушысы ауруханаға түсті

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 10:31 Фото: Zakon.kz
Алматыдағы Балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасына Республикалық физика-математика мектебінің (РФММ) ондаған оқушысы түсті. Бұл туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Оны қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кеше Threads желісінде amure_qaz02 есімді қолданушы ашу-ызасын білдіріп, жазба жариялаған.

"Алматы РФММ, масқара! Қайда қарап отырсыздар?! Менің жиендерім ауруханаға түсті! Тек менің туыстарым ғана емес, басқа ата-аналардың да балалары ауруханаға түскен! Уланған дейді! Кейбірінен ішек таяқшасы анықталған! Бүгін бүкіл мектепті үш күнге карантинге жапқанын айтты! Неге еш жерде ештеңе айтпайсыздар?! 50-ге жуық оқушы ауруханаға түсті!" – делінген 2026 жылғы 13 қазандағы жазбада.

Бүгін, 14 қазанда редакция ресми түсініктеме алу үшін Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметіне жүгінді. Ведомство мынадай мәлімет берді:

"2026 жылғы 12–14 қазан аралығында Республикалық физика-математика мектебінің 48 оқушысы жіті ішек инфекциясының белгілерімен Балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылды. Тағы алты бала интернатта оқшауланып, медициналық бақылауға алынды. Барлық балаға қажетті медициналық көмек толық көлемде көрсетіліп жатыр. Оларды емдеуге барлық қажетті жағдай жасалған, пациенттер медицина мамандарының тұрақты бақылауында".

Басқарманың мәліметінше, қазір ауруханаға жатқызылған балалардың жағдайы тұрақты.

"Реанимациялық шараларды қажет ететін жағдайлар жоқ", – деп қосты Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.

Оқиғаға қатысты аурухана өкілдері де түсініктеме берді.

"Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қаулысымен мектептің, интернаттың және ас блогының жұмысы уақытша тоқтатылды. Қазір мамандар тексеру жүргізіп жатыр, зертханалық зерттеулер үшін сынамалар алынды. Жағдай тиісті қызметтердің бақылауында", – деп хабарлады Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына қарасты "Балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы" ШЖҚ МКК.

2026 жылғы шілденің басында Ақмола облысының Біржан сал ауданындағы жеке білім беру-сауықтыру орталығында демалған алты адамның тамақтан улану белгілерімен ауруханаға жатқызылғаны белгілі болды. Астана, Қарағанды және Көкшетаудан келген демалушылар құсып, дене қызуы көтерілген және іштері өткен. Полиция қылмыстық іс қозғаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Аурухана, Астана, НЗМ оқушысы, пышақ жарақаттары
13:49, 26 мамыр 2024
Астанада НЗМ-ның оқушысы пышақ жарақаттарымен ауруханаға түсті
Қазақстандық оқушы әлемдегі беделді университеттердің біріне оқуға қабылданды
18:11, 27 наурыз 2026
Қазақстандық оқушы әлемдегі беделді университеттердің біріне оқуға қабылданды
Теміртауда 30-дан астам әскери қызметкер шұғыл түрде ауруханаға жатқызылды
21:06, 20 тамыз 2024
Теміртауда 30-дан астам әскери қызметкер шұғыл түрде ауруханаға жатқызылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; празднуют забитый гол
10:11, Бүгін
КХЛ отметила хорошее положение "Барыса" перед матчем с "Автомобилистом"
Нурасыл Аманалы в стойке с соперником
09:57, Бүгін
Борца из Казахстана Аманалы разгромили в схватке за "бронзу" на чемпионате мира в США
Казахстанский голкипер &quot;Сабаха&quot; Стас Покатилов с мячом в руках
09:45, Бүгін
Казахстанский голкипер "Сабаха" Покатилов признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; перед игрой
09:34, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – "Автомобилист"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: