Алматыда май ауыстыру орнында өрт шықты
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматыда май ауыстыру орнында өрт шықты. Құтқарушылар жалынның көрші үйлерге таралуына жол бермеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 14 қазанға қараған түні Алматының Түрксіб ауданындағы Поддубный көшесінде май ауыстыру орнының төбе жабыны өртенді. Нысан екі қабатты ғимараттың бірінші қабатында орналасқандықтан, өрттің таралу қаупі болды.
"Өрт сөндірушілер оқиға орнына жедел жетіп, жалынның көрші үйлерге таралуына жол бермеді", – деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі.
Өрт 60 шаршы метр аумақта оқшауланып, толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Бұған дейін Ақтауда құны 11 миллион теңгеге жуық балалар алаңы өртенген еді. Құрылыс компаниялары өртке екі қызды кінәлап отыр.
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