#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Оқиғалар

Павлодар облысында ақауы бар үйді пайдалануға беру актісінің күші жойылды

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 14:14 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысы Аққулы ауданының прокуратурасы тұрғын үй кезегінде тұрғандарға арналған үйді салу және сатып алу кезінде заң бұзушылықтарды анықтады. Нәтижесінде сот қадағалау органының ғимаратты пайдалануға беру актісінің күшін жою туралы талабын қанағаттандырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық прокуратураның баспасөз қызметі 2026 жылғы 15 қазанда хабарлағандай, тексеру барысында жергілікті атқарушы органның 2024 жылғы желтоқсанда жеке тұлғалардан 125 млн теңгеге сегіз пәтерлі үй сатып алғаны анықталған. Оған тұрғын үй кезегінде тұрған ауыл тұрғындарын қоныстандыру жоспарланған.

Алайда нысанды тексеру кезінде прокурорлар адамдарды қауіпсіз қоныстандыруға кедергі келтіретін құрылыс ақаулары мен заң талаптарының бұзылғанын анықтады.

Атап айтқанда, құрылыс елді мекеннің егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына сәйкес келмеген. Бұған қоса, құрылыс жұмыстары сәулет-жоспарлау тапсырмасы алынбай тұрып басталған.

"Ғимарат көппәтерлі тұрғын үйлер санатына жататындықтан, оған жобалау-сметалық құжаттама әзірленіп, сараптама жүргізілуі қажет еді. Алайда құрылыс барысында авторлық және техникалық қадағалау жүргізілмеген", – деп хабарлады Павлодар облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.

Сондай-ақ тексеру барысында ғимараттың іргетасы мен негізгі конструкцияларын салу кезінде де заң бұзушылықтарға жол берілгені анықталды. Мамандардың айтуынша, бұл кемшіліктер құрылыстың сапасына және болашақ тұрғындардың қауіпсіздігіне елеулі әсер етуі мүмкін болған.

Қазір бюджет қаражатын қайтару және кінәлі лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр.

2026 жылғы 12 қазанда Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі мәселесі шешілмеген элиталық тұрғын үй кешендерінің тағдыры туралы мәлімет берген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында мердігер газ құбырын салу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған
19:55, 20 тамыз 2024
Маңғыстау облысында мердігер газ құбырын салу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған
Ерекше қажеттіліктері бар адамдар, құқық, бұзылу, Павлодар облысы
21:26, 12 қыркүйек 2024
Павлодар облысында ерекше қажеттіліктері бар адамдардың құқықтары бұзылған
Павлодарлық прокурорлар мемлекеттік тұрғын үйді бөлген кезде заң бұзушылықтарды анықтады
12:10, 05 сәуір 2025
Павлодарлық прокурорлар мемлекеттік тұрғын үйді бөлген кезде заң бұзушылықтарды анықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Зверев на корте &quot;Мастерса&quot; в Шанхае
16:50, Бүгін
Победивший Бублика Зверев вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае
Гаррет Пилон атакует ворота &quot;Автомобилиста&quot;
16:49, Бүгін
"В команде отличная атмосфера": форвард "Барыса" Пилон об обстановке в раздевалке
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
16:40, Бүгін
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
Хоккеистки женской сборной Казахстана
16:29, Бүгін
Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла Японии на старте чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: