Павлодар облысында ақауы бар үйді пайдалануға беру актісінің күші жойылды
Облыстық прокуратураның баспасөз қызметі 2026 жылғы 15 қазанда хабарлағандай, тексеру барысында жергілікті атқарушы органның 2024 жылғы желтоқсанда жеке тұлғалардан 125 млн теңгеге сегіз пәтерлі үй сатып алғаны анықталған. Оған тұрғын үй кезегінде тұрған ауыл тұрғындарын қоныстандыру жоспарланған.
Алайда нысанды тексеру кезінде прокурорлар адамдарды қауіпсіз қоныстандыруға кедергі келтіретін құрылыс ақаулары мен заң талаптарының бұзылғанын анықтады.
Атап айтқанда, құрылыс елді мекеннің егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына сәйкес келмеген. Бұған қоса, құрылыс жұмыстары сәулет-жоспарлау тапсырмасы алынбай тұрып басталған.
"Ғимарат көппәтерлі тұрғын үйлер санатына жататындықтан, оған жобалау-сметалық құжаттама әзірленіп, сараптама жүргізілуі қажет еді. Алайда құрылыс барысында авторлық және техникалық қадағалау жүргізілмеген", – деп хабарлады Павлодар облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Сондай-ақ тексеру барысында ғимараттың іргетасы мен негізгі конструкцияларын салу кезінде де заң бұзушылықтарға жол берілгені анықталды. Мамандардың айтуынша, бұл кемшіліктер құрылыстың сапасына және болашақ тұрғындардың қауіпсіздігіне елеулі әсер етуі мүмкін болған.
Қазір бюджет қаражатын қайтару және кінәлі лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр.
2026 жылғы 12 қазанда Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі мәселесі шешілмеген элиталық тұрғын үй кешендерінің тағдыры туралы мәлімет берген еді.