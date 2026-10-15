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Дербес деректердің таралуы туралы жаңа ақпарат: Қазақстанда үш ұйымға тексеру жүргізілуі мүмкін

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 15:12 Фото: pixabay
Желіде қазақстандықтардың дербес деректері жаппай таралып кеткені туралы тағы да ақпарат пайда болды. Бұған ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің баспасөз қызметі жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

egovpress Telegram-арнасының редакциясына "Kinopark кинотеатрлар желісінен, Lucem Medical Clinic көпбейінді клиникасынан және inDrive халықаралық жолаушылар тасымалы сервисінен Қазақстан азаматтарының дербес деректері кезекті рет таралғанын дәлелдейтін материалдар" жіберілген.

"ҚР ІІМ-нен болған жағдайға құқықтық баға беруді сұраймыз. Өйткені, білуімізше, мұндай әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған", – делінген 2026 жылғы 13 қазанда жарияланған ақпаратта.
Деректерді тексеру, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 15:12

Сурет: Telegram/egovpress

Бүгін, 15 қазанда Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Kinopark кинотеатрлар желісінің, "Lucem Medical Clinic" ЖШС мен inDrive сервисінің ақпараттық жүйелерінен азаматтардың дербес деректері таралуы мүмкін екені туралы ақпарат қарауға қабылданғанын мәлімдеді.

"Аталған ұйымдардың Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын сақтауына тексеру жүргізу мәселесі бойынша материалдар қаралып жатыр. Қабылданған шаралардың нәтижелері туралы қосымша хабарланады", – деп мәлімдеді министрліктің баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне.

Сондай-ақ түсініктеме алу үшін Қазақстанның Ішкі істер министрлігіне сауал жолдадық.

2026 жылғы 11 қазанда "Яндекс" сервистерінің жұмысында болған жаппай ақау Құрылтай депутаттарының қазақстандықтардың деректеріне қатысты сұрақтар туындатуына себеп болды. Осыған байланысты олар 14 қазанда бас прокурор Берік Асылов пен премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиевке жүгінді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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