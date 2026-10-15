Алматыда РФММ-нің ауруханаға түскен оқушыларының саны 55-ке жетті
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 15 қазанда қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы мәлімдеді.
"12–15 қазан аралығында Алматының балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасына жедел ішек инфекциясының белгілерімен Республикалық физика-математика мектебінің 55 оқушысы жатқызылды. Барлық балаға қажетті медициналық көмек толық көлемде көрсетіліп жатыр", – делінген хабарламада.
Басқарма мәліметінше, қазір ауруханадағы балалардың жағдайы тұрақты, нашарлау байқалмайды.
"Реанимациялық шараларды қажет ететін жағдайлар жоқ", – деп хабарлады Алматы қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.
2026 жылғы 12–14 қазан аралығында Алматыдағы балалар жұқпалы аурулар ауруханасына жедел ішек инфекциясының белгілерімен РФММ-нің 48 оқушысы жатқызылған еді. Тағы алты бала интернатта оқшауланған. Кейін ауруханаға түскен балалардың саны 51-ге жеткені белгілі болды.
Денсаулық сақтау министрлігі ас блогын тексеру барысында санитариялық талаптардың бұзылғаны анықталғанын хабарлады. Инфекция көзін анықтау үшін су мен тамақ өнімдерінен сынамалар, беткейлерден шайындылар алынып, ас блогының қызметкерлері тексерілген. Мектеп пен асхананың жұмысы уақытша тоқтатылды. Зертханалық зерттеулер жалғасып жатыр.
Алматы полициясы жаппай улану фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.