#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Оқиғалар

Алматыда РФММ-нің ауруханаға түскен оқушыларының саны 55-ке жетті

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 16:38 Фото: Zakon.kz
Алматыдағы Республикалық физика-математика мектебінің (РФММ) балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған оқушыларының саны артты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 15 қазанда қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы мәлімдеді.

"12–15 қазан аралығында Алматының балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасына жедел ішек инфекциясының белгілерімен Республикалық физика-математика мектебінің 55 оқушысы жатқызылды. Барлық балаға қажетті медициналық көмек толық көлемде көрсетіліп жатыр", – делінген хабарламада.

Басқарма мәліметінше, қазір ауруханадағы балалардың жағдайы тұрақты, нашарлау байқалмайды.


"Реанимациялық шараларды қажет ететін жағдайлар жоқ", – деп хабарлады Алматы қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.

2026 жылғы 12–14 қазан аралығында Алматыдағы балалар жұқпалы аурулар ауруханасына жедел ішек инфекциясының белгілерімен РФММ-нің 48 оқушысы жатқызылған еді. Тағы алты бала интернатта оқшауланған. Кейін ауруханаға түскен балалардың саны 51-ге жеткені белгілі болды.

Денсаулық сақтау министрлігі ас блогын тексеру барысында санитариялық талаптардың бұзылғаны анықталғанын хабарлады. Инфекция көзін анықтау үшін су мен тамақ өнімдерінен сынамалар, беткейлерден шайындылар алынып, ас блогының қызметкерлері тексерілген. Мектеп пен асхананың жұмысы уақытша тоқтатылды. Зертханалық зерттеулер жалғасып жатыр.

Алматы полициясы жаппай улану фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Аурухана, Алматы, РФММ, оқушылар, жаппай улану, Динара Зәкиева
18:43, 14 қазан 2026
РФММ оқушыларының жаппай улануы. Ауруханаға жатқызылғандар саны артуда
Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор
10:31, 14 қазан 2026
Алматыда РФММ-нің 50-ге жуық оқушысы ауруханаға түсті
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы
11:51, 14 қазан 2026
Алматыда РФММ оқушыларының жаппай ауруханаға түсуіне қатысты Денсаулық сақтау министрлігі түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Зверев на корте &quot;Мастерса&quot; в Шанхае
16:50, Бүгін
Победивший Бублика Зверев вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае
Гаррет Пилон атакует ворота &quot;Автомобилиста&quot;
16:49, Бүгін
"В команде отличная атмосфера": форвард "Барыса" Пилон об обстановке в раздевалке
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
16:40, Бүгін
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
Хоккеистки женской сборной Казахстана
16:29, Бүгін
Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла Японии на старте чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: