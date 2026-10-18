Маңғыстау облысында бір топ қаңғыбас аш ит малдарға қырғидай тиюде
2026 жылғы 18 қазанда Lada.kz басылымы жазғандай, бұл мәселені "Милка" шаруа қожалығының иесі Валерий Ставничук көтерген. Оның айтуынша, бір топ агрессивті ит ұсақ малға қырғидай тиюде. Мұндай жағдайлар бұрын да болған.
"Мен жануарларды жақсы көремін, бірақ қазір болып жатқан жағдай мүлдем шектен шыққандық. Агрессивті, аш қаңғыбас иттерді айтамын. Жазда үш асыл тұқымды ешкімді талап тастады. Тоғыз жыл бұрын көз алдымда 15 ешкіні солай өлтірген. Біз сырттай қарап тұрдық, ештеңе істей алмадық. Жабайы болып кеткен", – дейді фермер.
Валерий Ставничук Маңғыстау облысында бала кезінен тұратынын, бірақ бұрын қаңғыбас жануарларға қатысты мәселе мұндай өткір болмағанын айтады. Оның пікірінше, бұған себеп – ит асырап, кейін оларды қуып жіберетін адамдардың жауапсыздығы.
"Өз көзіммен көрдім, біреу Сайын Шапағатовқа келіп, үлкен алабайын жол шетіне тастап кетті. Әп-әдемі, кішкентай. Байғұс ит бір апта бойы сол жол шетінде отырып, иесін күтті. Арасында өзім барып, тамақ беріп жүрдім. Бірақ ертең бұл ит те жабайы жануарларға қосылып, менің малымды, мысығымды талай бастайды ғой. Оларға қоқыстан тамақ іздеуге болатынын түсіндіріп айта алмайсың", - дейді ол.
Фермер мәселенің туындауына адамдар кінәлі екенін мойындайды, бірақ "басқалардың жауапсыздығынан неліктен басқа тұрғындар мен шаруашылық иелері зардап шегуі тиіс" деген мәселені де алға тартады.
Фермер көтерген мәселеге қатысы Түпқараған ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі жауап қатты:
"2026 жылы қаңғыбас иттер мен мысықтарды ұстау және жою жұмыстарын ұйымдастыруға 2,5 млн теңге қарастырылған. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша2 412 069 теңге сомасын ұсынған "Avtolider" ЖК мердігер ретінде таңдалып алынды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, 2026 жылы 285 қараусыз қалған жануарды ұстап-жою жоспарланған болатын. Ведомство қазіргі уақытта мердігер бұл көлемді толық орындағанын мәлімдеді", делінген хабарламада.
Әкімдік тараптар қызметті жалғастыру үшін қосымша келісім жасасу бойынша жұмыстар жүргізгенін де жеткізді. Алайда құжат мемлекеттік сатып алу порталында белгіленген мерзімде тексеруден өтпеген, сондықтан оның негізінде жұмысты жалғастыру мүмкін болмаған.
Қаңғыбас жануарларды әрі қарай ұстау үшін бөлім мемлекеттік сатып алу конкурсын қайта жариялауға ниетті.