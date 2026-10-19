Ұлытау облысында ұрланған 219 бас мал иелеріне қайтарылды
Жыл басынан бері өңірде 286 бас мал ұрланған. Полиция қызметкерлерінің жүргізген жұмыстары нәтижесінде оның 219 басы иелеріне қайтарылды. Сонымен қатар келтірілген шығынның 13 миллион теңгеден астамы өтелді.
Жалпы облыста 20-ға жуық мал ұрлығы фактісі тіркелген. Олардың басым бөлігі Жаңаарқа ауданында болған.. Мал ұрлығының туындауына ықпал ететін басты себептердің бірі — төрт түліктің қараусыз, еркін жайылуы.
Әсіресе елдімекендерден шалғай орналасқан жайылымдарда малдың ұзақ уақыт бақылаусыз қалуы оның қолды болу қаупін артты. Сондықтан полиция қызметкерлері мал иелерін төрт түлікті қараусыз қалдырмауға, жайылымдарда бақылауды күшейтуге және малды уақытылы түгендеп отыруға шақырады.
Полиция қызметкерлері мал ұрлығының алдын алу бағытындағы жұмыстарды жалғастырып, құқық бұзушылықтарға жол бермеу және азаматтардың мүлкін қорғау шараларын күшейтеді.