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Оқиғалар

Қызды болғанын атап өткен қазақстандық түрмеге тоғытылды

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 10:32 Фото: unsplash
Абай облысының Жарма ауданында 53 жастағы бұрын бірнеше рет сотталған ер адам өмір бойына көлік жүргізу құқығынан айырылғанына және бұрын түрмеде отырғанына қарамастан, тағы да мас күйде рөлге отырған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 19 қазанда өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Ведомствоның мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 22 қыркүйекте сағат 12:00 шамасында Қалбатау ауылында болған. Полиция қызметкерлері ВАЗ-21099 маркалы отандық көлікті тоқтатқан. Рөлде жергілікті тұрғын отырған.

Медициналық куәландыру жүргізушінің орташа дәрежеде алкогольдік масаң күйде болғанын растады.

"Сотта ер адам кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкінетінін айтты. Сондай-ақ бұл жолы қызының дүниеге келуіне байланысты ішімдік ішкенін түсіндірді", – делінген полиция департаментінің хабарламасында.

Алайда сот бұрын да бірнеше рет мас күйде көлік жүргізгенін ескеріп, отбасындағы қуанышты оқиғаны құқық бұзушылықты ақтайтын себеп ретінде қабылдамады.

Қазақстандықтың құқық бұзушылықтар тарихы он жылдан асады. 2015 жылы ол алғаш рет мас күйде көлік жүргізгені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Үш жылдан кейін, 2018 жылы, жүргізуші куәлігінсіз әрі мас күйде тағы да ұсталып, 120 тәулікке қоғамдық жұмысқа тартылып, үш жылға көлік жүргізу құқығынан айырылды.

Алайда тиісті қорытынды жасамаған ер адам 2020 жылы нақты бас бостандығынан айырылды. Сол кезде сот оны сегіз айға соттады. Ал 2022 жылы жаза қатаңдатылып, ол екі жылға түрмеге қамалды және өмір бойына көлік жүргізу құқығынан айырылды. Соған қарамастан, бұл да оны тоқтата алмады.

Соттың жаңа үкіміне сәйкес, мас күйде көлік жүргізгені үшін ер адам колонияда екі жыл екі ай өткізеді. Сондай-ақ оның барлық көлік құралын басқаруға салынған өмір бойғы тыйымы күшінде қалады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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