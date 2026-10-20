#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
Оқиғалар

Емдеу мерзімі созылған: Ақтөбе тұрғыны емханадан 300 мың теңге өтемақы өндіріп алды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 12:27 Фото: akorda.kz
Ақтөбе қаласының №3 соты жол апатынан кейін тиісті медициналық көмек көрсетілмегенін айтып, моральдық зиян үшін өтемақы талап еткен әйелдің талап арызын ішінара қанағаттандырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 20 қазанда жарияланған мәліметке сәйкес, тексеру нәтижелерінің әртүрлі түсіндірілуі нақты диагноз қоюға кедергі келтірген. Соның салдарынан әйелге қайта тексеруден өтуге тура келіп, емдеу мерзімі созылған.

Медициналық ұйым бір-біріне қайшы келген тексеру нәтижелерін бейінді мамандардың қатысуымен уақтылы талқылауды ұйымдастырмаған.

Осы мән-жайларды ескерген сот мемлекеттік медициналық ұйымнан әйелдің пайдасына моральдық зиян үшін 300 мың теңге өтемақы өндіру туралы шешім шығарды.

Сот шешімі заңды күшіне енді.

Бұған дейін, 2026 жылғы 24 қыркүйекте Жәбірленушілерге өтемақы қорынан қандай қазақстандықтар төлем ала алатыны туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қостанай тұрғыны шенеуніктерден 300 мың теңгеге жуық өтемақы өндіріп алды
19:21, 05 қазан 2026
Қостанай тұрғыны шенеуніктерден 300 мың теңгеге жуық өтемақы өндіріп алды
Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат
16:32, 05 қазан 2026
Қолма-қол ақшасыз төлем қабылдамаған: қазақстандық сатып алушы сатушыны сотқа берді
Су тасқыны кезінде зардап шеккен Ақтөбе тұрғыны өтемақы алды
09:38, 23 мамыр 2024
Су тасқыны кезінде зардап шеккен Ақтөбе тұрғыны өтемақы алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Бүгін
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Бүгін
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Фото: Top Rank
21:05, Бүгін
Жанибек Алимханулы сделал заявление перед чемпионским боем с Банком
Фото: UFC
20:35, Бүгін
Инсайдер Хельвани опроверг информацию о возможном бое Рахмонова с Моралесом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: