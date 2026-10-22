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Оқиғалар

Алматыдағы элиталық тұрғын үй кешенінде газ жарылып, екі бала зардап шекті

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа, газоснабжение, система газоснабжения, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 14:48 Фото: primeminister.kz
Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі Esentai City элиталық тұрғын үй кешенінде болған төтенше оқиғаға қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдіктің мәліметінше, бүгін, 2026 жылғы 22 қазанда Медеу ауданының Қаппаров көшесіндегі үш қабатты тұрғын үйде газ-ауа қоспасы жарылған. Оқиғадан кейін өрт шықпаған.

Алдын ала мәлімет бойынша, бұған табиғи газдың жылыстауы себеп болуы мүмкін.

Оқиға салдарынан кәмелетке толмаған екі бала жеңіл жарақат алған. Дәрігерлер оларды тексеріп, қажетті медициналық көмек көрсеткеннен кейін үйлеріне жіберген.

"Ауруханаға жатқызу қажет болған жоқ", – деп нақтылады әкімдіктің баспасөз қызметі.

Қазір тиісті қызметтер оқиғаның себептері мен мән-жайын анықтап жатыр.

Оқиға туралы алғашқы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Куәгерлер оқиға орнынан түсірілген кадрларды жариялаған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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